НСО неделю бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом

21 октября в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 186 человек — седьмой день подряд статистика бьет предыдущий антирекорд.



— По данным оперативного штаба на утро 21 октября, в регионе зарегистрировано 15 506 случаев COVID-19 (+186 за минувшие сутки), в том числе у 976 детей. 13 259 человек выписаны с выздоровлением (+92 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В больницах находятся 3565 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него —в инфекционных стационарах Новосибирска. В реанимациях лежат 123 пациента, из них 27 — на искусственной вентиляции легких.