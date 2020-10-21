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НСО неделю бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом

На сегодня в регионе выявили 186 заболевших

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На искусственной вентиляции легких находятся 27 пациентов

На искусственной вентиляции легких находятся 27 пациентов

Новосибирская область установила новый антирекорд по коронавирусу

21 октября в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 186 человек — седьмой день подряд статистика бьет предыдущий антирекорд.

— По данным оперативного штаба на утро 21 октября, в регионе зарегистрировано 15 506 случаев COVID-19 (+186 за минувшие сутки), в том числе у 976 детей. 13 259 человек выписаны с выздоровлением (+92 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В больницах находятся 3565 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него —в инфекционных стационарах Новосибирска. В реанимациях лежат 123 пациента, из них 27 — на искусственной вентиляции легких.

СЮЖЕТ

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Госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В больницы районов области госпитализирован 1191 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области провели 637 950 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2999 жителей области, 50 495 человек сняты с меднаблюдения.

Впервые за большой промежуток времени антирекорд был побит 15 октября — в тот день было зарегистрировано 127 человек, вчерашний показатель за сутки достиг 169 заболевших.

Если вы заболели коронавирусом второй раз, свяжитесь с редакцией НГС.

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Накануне НГС поговорил в прямом эфире с врачами, которые ответили на самые популярные вопросы читателей о коронавирусе в регионе. Стало известно, что в Новосибирске планируют развернуть почти 1000 дополнительных коек для больных. Ранее стало известно, что в Новосибирске под ковидные госпитали отдадут 992 новые койки в больницах.

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