НСО неделю бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом

Новосибирская область установила новый антирекорд по коронавирусу
21 октября в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 186 человек — седьмой день подряд статистика бьет предыдущий антирекорд.
— По данным оперативного штаба на утро 21 октября, в регионе зарегистрировано
В больницах находятся 3565 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него —в инфекционных стационарах Новосибирска. В реанимациях лежат 123 пациента, из них 27 — на искусственной вентиляции легких.
Госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
В больницы районов области госпитализирован 1191 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области провели
Впервые за большой промежуток времени антирекорд был побит 15 октября — в тот день было зарегистрировано 127 человек, вчерашний показатель за сутки достиг 169 заболевших.
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Накануне НГС поговорил в прямом эфире с врачами, которые ответили на самые популярные вопросы читателей о коронавирусе в регионе. Стало известно, что в Новосибирске планируют развернуть почти 1000 дополнительных коек для больных. Ранее стало известно, что в Новосибирске под ковидные госпитали отдадут 992 новые койки в больницах.