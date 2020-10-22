В больницах 4879 человек: что сейчас происходит в НСО из-за коронавируса — показываем в одной картинке

1255 человек в Новосибирской области лечатся от ковида дома
Ситуация с коронавирусом на этой неделе ухудшилась: новосибирцы не могут дождаться скорой помощи и врача из поликлиники, многие делают тесты и КТ самостоятельно — платно, а в аптеках города нельзя купить ряд антибиотиков и противовирусных препаратов. В течение предыдущих 7 дней регион бил антирекорды по выявлению коронавирусных больных за сутки.
Мы сделали инфографику по данным оперштаба за сегодняшний день, 22 октября: смотрите, сколько пациентов с начала пандемии заболели, вылечились, лечатся сейчас или умерли.
В общую цифру, показывающую, сколько людей находятся в стационарах области, входят не только пациенты с подтверждённым диагнозом, но и с подозрением на ковид.
Сегодня на брифинге о работе оперативного штаба по противодействию коронавирусу министр здравоохранения региона Константин Хальзов сказал, что на дому лечатся 1255 человек с ковидом.
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