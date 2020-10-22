В больницах 4879 человек: что сейчас происходит в НСО из-за коронавируса — показываем в одной картинке

Ситуация с коронавирусом на этой неделе ухудшилась: новосибирцы не могут дождаться скорой помощи и врача из поликлиники, многие делают тесты и КТ самостоятельно — платно, а в аптеках города нельзя купить ряд антибиотиков и противовирусных препаратов. В течение предыдущих 7 дней регион бил антирекорды по выявлению коронавирусных больных за сутки.

Мы сделали инфографику по данным оперштаба за сегодняшний день, 22 октября: смотрите, сколько пациентов с начала пандемии заболели, вылечились, лечатся сейчас или умерли.