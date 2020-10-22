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Тема дняУмерла 42-летняя учительница из Новосибирска

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В больницах 4879 человек: что сейчас происходит в НСО из-за коронавируса — показываем в одной картинке

С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 15 тысяч заболевших

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На этой неделе количество заболевших значительно выросло

На этой неделе количество заболевших значительно выросло

1255 человек в Новосибирской области лечатся от ковида дома

Ситуация с коронавирусом на этой неделе ухудшилась: новосибирцы не могут дождаться скорой помощи и врача из поликлиники, многие делают тесты и КТ самостоятельно — платно, а в аптеках города нельзя купить ряд антибиотиков и противовирусных препаратов. В течение предыдущих 7 дней регион бил антирекорды по выявлению коронавирусных больных за сутки.

Мы сделали инфографику по данным оперштаба за сегодняшний день, 22 октября: смотрите, сколько пациентов с начала пандемии заболели, вылечились, лечатся сейчас или умерли.

Так выглядят данные официальной статистики сегодня, 22 октября

Так выглядят данные официальной статистики сегодня, 22 октября

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В общую цифру, показывающую, сколько людей находятся в стационарах области, входят не только пациенты с подтверждённым диагнозом, но и с подозрением на ковид.

Сегодня на брифинге о работе оперативного штаба по противодействию коронавирусу министр здравоохранения региона Константин Хальзов сказал, что на дому лечатся 1255 человек с ковидом.

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