«Ребенку год, муж признался, что остыл ко мне»: откровенная история нашей читательницы — каждая 2-я семья сталкивается с этим

— У нас родился сын, ему в апреле исполнился год. На днях муж признался мне, что перестал испытывать ко мне чувства как к любимой девушке. Это был как гром среди ясного неба. Я безумно его люблю и не хочу расставаться, хочу попробовать всё вернуть, но он не уверен в этом, не думает, что что-то изменится. Как быть в данной ситуации? Буквально до родов и полгода после них было всё хорошо… — пишет Дарья.

Ситуация нашей героини довольно распространена: после родов женщина переключает свое внимание с мужа на ребенка. И муж начинает чувствовать себя ненужным. А бывает еще сложнее: женщина позиционирует себя как главу семьи, и любимый мужчина оказывается в позиции старшего сына. И начинает смотреть на жену уже не как на женщину, к которой испытывают страсть, а как на заботливую мать. Сексуальное влечение теряется.