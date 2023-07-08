«Ребенку год, муж признался, что остыл ко мне»: откровенная история нашей читательницы — каждая 2-я семья сталкивается с этим

Пресловутые шутки на тему «любовь живет три года» популярны не зря. Следует признать, что спустя годы отношения в паре меняются, утихают былые страсти, на передний план выходят быт, личные проблемы, чаще случаются конфликты, и сексуальная жизнь медленно (или не очень медленно) уходит в тень. Особенно ярко это проявляется с рождением детей (но, конечно, не у всех). Молодая мама рассказала нашим коллегам из журнала Psychologies свою историю, а эксперты объяснили, есть ли надежда (у всех разные мнения).
— У нас родился сын, ему в апреле исполнился год. На днях муж признался мне, что перестал испытывать ко мне чувства как к любимой девушке. Это был как гром среди ясного неба. Я безумно его люблю и не хочу расставаться, хочу попробовать всё вернуть, но он не уверен в этом, не думает, что что-то изменится. Как быть в данной ситуации? Буквально до родов и полгода после них было всё хорошо… — пишет Дарья.
Ситуация нашей героини довольно распространена: после родов женщина переключает свое внимание с мужа на ребенка. И муж начинает чувствовать себя ненужным. А бывает еще сложнее: женщина позиционирует себя как главу семьи, и любимый мужчина оказывается в позиции старшего сына. И начинает смотреть на жену уже не как на женщину, к которой испытывают страсть, а как на заботливую мать. Сексуальное влечение теряется.
Мнение эксперта
Женский психолог, сексолог Мария Вайс объясняет, раньше всё ваше внимание доставалось мужу, а теперь, по естественным причинам, оно переключилось на сына. Часто мужья не выдерживают подобной конкуренции и чувствуют, что уже не настолько важны женщине.
— Меняется и психологическое состояние женщины из-за ее гормонального фона, процессов кормления, послеродового заживления, адаптации к новой жизни с ребенком. В таких ситуациях мужчина нередко ощущает, что женщина перестала наслаждаться своим женским телом, что она не очень-то и сама хочет секса. Так она превращается из «подруги» и «любовницы» в мать. Вместе с тем место для мужско-женской игры и флирта становится пустым, потому что на это просто нет времени или сил — женщина настолько устает, что ей не до удовольствия, — рассказывает психолог.
Эксперт советует вспомнить дородовой период и попробовать внедрить ритуалы, которые тогда доставляли удовольствие вам обоим. Например, завтрак вне дома или субботний просмотр кино только вдвоем. А с ребенком можно попросить помочь родственников или няню.
Брак — приговор для интима? Мы спросили у мужчин
По оценкам экспертов, проблемы в интимной жизни испытывает каждая вторая семейная пара, которая отметила
Виталий, 37 лет
— Бытовые ссоры, бесконечные претензии и упреки — в результате я остаюсь в зале у телевизора, а жена спит одна в нашей супружеской кровати. Раздражение резко снижает сексуальное влечение. Обычно скандалы возникают на пустом месте. Обещал починить кран на кухне — забыл. Жена три дня надувает губки и не разговаривает. Меня же бесит, что супруга никогда не закрывает дверцы шкафов.
Олег, 29 лет
— Наши отношения изменились с появлением сына. Жена превратилась в наседку, которая думает только о ребенке. Сын уже перебрался в наше супружеское ложе. При этом супруга упрекает меня в том, что у нас секс только по праздникам. Я вижу в ней только маму и хозяйку.
Игорь, 30 лет
— Если вы спросите: «Есть ли секс после свадьбы?», не раздумывая отвечу, что нет. Штамп в паспорте — это приговор для интимных отношений. Мужчина — хищник, ему необходимо завоевывать женщину. Когда она попалась в его сети, то он успокаивается, азарт пропадает. Нет, он не готов к изменам. Просто всё становится однообразным. Никакие ролевые игры не возбуждают. Останавливаешься на каких-то позах, секс превращается в повседневную необходимость.
Что делать?
Психолог Михаил Лабковский весьма категоричен в вопросе отсутствия интимных отношений в семье.
— Одна из причин, почему супруг вас больше не хочет, — ваши отношения изжили себя. В идеальном мире люди растут в браке. Главный признак этого — мужу и жене интересно друг с другом, им есть о чем поговорить, чем заняться вместе. Они путешествуют, ходят в кино, посещают выставки. За счет непрерывного эмоционального контакта у них есть взаимное сексуальное влечение. Но в реальной жизни всё сложнее. Кто-то женится по залету, некоторые торопятся сходить в загс, потому что «все подруги уже замужем, а я нет», есть и те, кто боится, что им больше не предложат… При этом многие вступают в семейную жизнь, уже имея сексуальные проблемы и наивно полагая, что штамп в паспорте их решит. А он не решает… — считает психолог.
По мнению эксперта, в такой ситуации паре необходимо обратиться к сексологу.
— Не хочет? Через пару недель предложите еще. Снова отказывается? Тогда ищите другого мужа. А как иначе, если он не желает вникать в общие проблемы семьи, ведь угасание сексуального интереса к вам как раз к ним и относится. Ах, он не считает это проблемой? Тогда у меня для вас плохие новости: чисто психологически вы уже не вместе и вашему браку вряд ли что-то поможет, — заключает эксперт.
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