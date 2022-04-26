Счастливо оставаться: эксперт назвала 5 бытовых вещей, которые убивают отношения в паре

— Все мы помним строчки из хита 90-х: «Я его слепила из того, что было. А потом что было, то и полюбила». И это, пожалуй, самая частотная и самая грубая ошибка, которую допускают женщины в начале отношений. Они стараются улучшить мужчину. Но знайте, что другим людям не нравится, когда мы хотим их изменить. Так же, как это не нравится и нам самим, — рассказывает эксперт.

Публичные ссоры

Если вы хотите быстро избавиться от своего мужчины, то публичные ссоры с упреками отлично подойдут для этой цели. Во всех остальных случаях и думать об этом забудьте. Это интимные межличностные моменты, ими они и должны остаться. Выяснения на публике пустят серьезную трещину в отношениях и подорвут доверие.

Игры в Шерлока Холмса

— Доверие — это то, на чем строятся отношения. Но даже если партнер подрывает его, постарайтесь не включать чувство, разъедающее душу — ревность. И уж тем более не играйте в сыщика. У многих есть склонность к слежке и шпионству в паре. Если это про вас, всегда помните: когда вы что-то ищете, будьте готовы найти, а найдя, принять определенные решения. Если не готовы к такому повороту, то какой в этом смысл?! Берегите свою психику, она вам еще пригодится, — советует психолог.