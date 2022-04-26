Счастливо оставаться: эксперт назвала 5 бытовых вещей, которые убивают отношения в паре

В идеально подходящие половинки и любовь в каждой секундочке верят только те, кто в отношениях пока ни разу не состоял. Но даже эти юные романтики смутно догадываются, что при ближайшем рассмотрении второй может оказаться не таким уж и лапочкой. Клинический психолог Елизавета Че рассказала для Wday.ru о вещах, которые могут испортить даже идеальный союз и, наоборот, помогут сохранить не совсем идеальный.
Елизавета Че — клинический психолог, практикующий гипнолог с 20-летним стажем.
Улучшайзинг
— Все мы помним строчки из хита 90-х: «Я его слепила из того, что было. А потом что было, то и полюбила». И это, пожалуй, самая частотная и самая грубая ошибка, которую допускают женщины в начале отношений. Они стараются улучшить мужчину. Но знайте, что другим людям не нравится, когда мы хотим их изменить. Так же, как это не нравится и нам самим, — рассказывает эксперт.
Публичные ссоры
Если вы хотите быстро избавиться от своего мужчины, то публичные ссоры с упреками отлично подойдут для этой цели. Во всех остальных случаях и думать об этом забудьте. Это интимные межличностные моменты, ими они и должны остаться. Выяснения на публике пустят серьезную трещину в отношениях и подорвут доверие.
Игры в Шерлока Холмса
— Доверие — это то, на чем строятся отношения. Но даже если партнер подрывает его, постарайтесь не включать чувство, разъедающее душу — ревность. И уж тем более не играйте в сыщика. У многих есть склонность к слежке и шпионству в паре. Если это про вас, всегда помните: когда вы что-то ищете, будьте готовы найти, а найдя, принять определенные решения. Если не готовы к такому повороту, то какой в этом смысл?! Берегите свою психику, она вам еще пригодится, — советует психолог.
Слияние
Существует миф, что идеальные пары всегда должны быть вместе. Но человек адаптивен к любым раздражителям. В том числе и к гормональным, которые вызывает объект воздыханий. Особенно если он находится постоянно рядом. По мнению Елизаветы, в этом случае организм перестает реагировать на стимулы и искра угасает. И это неудивительно. По своей природе на психофизиологическом уровне мы нуждаемся в одиночестве. Как минимум чтобы восстановиться.
Вера в идеальный коннект
Еще одна ошибка влюбленных — думать, что партнеры должны совпадать во всех вопросах. На самом деле, противоречия, споры и недопонимания в отношениях — это нормально. У партнера есть сформировавшиеся убеждения и свое мнение, ведь он как-то жил и развивался до вас. Это важно принять, а любые несовпадения обсуждать в спокойной атмосфере, находить компромиссы вместе. Это и делает пару единым целым.
Как выстраивать отношения, чтобы их сохранить
— Если вы хотите быть вместе, то первое, с чем нужно бороться, это неуверенность в себе. Именно она плодит фантазии, густо замешанные на самообмане. Порой нам так страшно остаться одним и потерять партнера, что мы лжем самому дорогому и близкому человеку — себе. Пропускаем тревожные симптомы, не обращаем внимание на происходящие и подтасовываем факты. Уж очень страшно, что стакан с водой подать будет некому. Но правда в том, что только здоровая самооценка поможет выстраивать такие же здоровые и счастливые отношения. В паре очень важно действовать из любви, а не из страха, — говорит психолог.
Второе, что важно для сохранения отношений — это диалог. Спокойствие и разговоры спасли не одну пару.
— Диалог — это не заранее заготовленная речь одного из партнеров, это разговор двух людей. Открою вам тайну на миллион: другие люди не знают, что вы думаете и какие чувства вы испытываете. Они не знают о ваших внутренних предпочтениях и скрытых желаниях. Если вы их не озвучиваете, то и не узнают. Поэтому говорите с партнером, объясняйте, но не утомляйте монологами. Важен именно диалог, — советует эксперт.
Также Елизавета предлагает хвалить свою половинку и по-настоящему радоваться его или ее успехам. Это очень важно, когда достижения одного из партнеров радуют другого. Не скупитесь на эмоции и поддержку. Даже если сама тема вам безразлична, то достижения близкого человека не должны игнорироваться.
И четвертое — не драматизируйте. По сути, для ссоры особый повод не нужен, но разве к этому мы стремимся в паре. Поэтому не создавайте из маленькой оплошности проблему вселенского масштаба. Мы все периодически забываем о чем-то и делаем ошибки. Не стоит из-за неправильно поставленных тапок портить романтический ужин.
— Развивайтесь вместе и также вместе берите ответственность за ваш союз. Отношения — это всегда работа над собой в паре, в тандеме, в команде с партнером. Не взваливайте всё на себя. И тогда у вас получатся прекрасные, долгосрочные отношения, построенные на любви и взаимном уважении, — заключает психолог.
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