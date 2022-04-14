Толстушка легка и не завышает себе цену: почему мужчины обожают полных женщин — объясняет один из любителей

Хотите смутить культуриста? Спросите, сколько он весит. Здоровенный самоуверенный мужик начнет отводить глаза, смущаться и вообще сдуется как шарик. То же самое касается большинства женщин. Даже явная красавица-модель обычно считает себя толстой. Это, по мнению колумниста Wday.ru, и заставляет мужчин делать выбор в пользу раскрепощенных пышек, которые приняли и полюбили свои округлости.
Никита Миронов рассказал о своем опыте отношений с разными женщинами и наблюдениях, которые он сделал, общаясь с другими мужчинами. Публикуем его рассказ от первого лица.
Была, помню, у меня подруга. Рост 165 см, вес 59 килограммов, третий размер груди. Ну такая Сальма Хайек в «От заката до рассвета». Для любого нормального мужчины — секс-фетиш. И что? Пряталась под одеялом! Ты чего, говорю, накрываешься? Я толстая! Занавес… А еще была толстушка настоящая. Не спрашивал, сколько, но, думаю, под сотню весит. Мы жили в маленьком городе, совсем рядом, и ходить мимо ее подъезда мне, студенту, было неприятно. Там постоянно стояли дорогие иномарки. Это к подруге приезжали богатые мужики. Такие, что могли позволить себе любых женщин, но ухаживали почему-то за ней. Позднее я заметил — девушки plus-size вообще у мужчин популярны. Понятно, до определенного возраста. Пока волнующие округлости не превращаются в дряблые телеса. Но феномен — налицо.
В чем тут дело? Сдается, дело в самооценке. Толстушка просто оставила условность, что внешность женщины должна быть модельной. Она плюнула на диету, изнурительный фитнес и просто позволила быть себе собой. Какая есть, такой любите, а не нравлюсь — идите лесом. При всей кажущейся абсурдности подход работает. Девушка plus-size, как правило, легка в общении, жизнелюбива и, в отличие от балованных «моделей», не выносит мужикам мозг. Она позволила себе быть проще и не требует особой «сложности» от других. А еще она мужчин озадачивает. Когда женщина рубенсовских форм после телесных утех не норовит скорее укрыться в ванной, а просто ходит, напевая, перед тобой голая, собирая с полу вещи, ты впадаешь в ступор. Чего это она? Толстая и не стесняется. Наверное, в ней что-то есть! Да, есть. Самоуверенность. Принятие себя.
Нет, это не ЧСВ — чувство собственной важности, которое буквально разрушает отношения. Это внутреннее достоинство. Вообще, жизнь так устроена, что цену себе мы назначаем сами. Ведь другие понятия не имеют, сколько вы стоите. Толстушка, если она на тему внешности не парится, отказывается и от дисконта, и от явного завышения цены, чем грешит огромное число женщин.
Она понятная, адекватная и точно не стерва. Полные, мне кажется, вообще стервами не бывают. Это удел «красавиц», глядя на которых больше думаешь о рыночной стоимости, чем о сексе.
Женский гуру, психолог Михаил Лабковский как-то заметил, что женская привлекательность не зависит от трех «В» — возраста, внешности, веса. Мол, предпочтения мужчин формируются в раннем детском возрасте, и единственной бесспорной красавицей ему кажется мама. И она, разумеется, может оказаться любой. У многих современных мужчин мамы были отнюдь не моделями, а полными советскими тетушками, сидевшими на диете из картошки и макарон. Ну вот мужчины и ищут похожих женщин. Возможно? Вполне. В любом случае толстушкам стоит не плакать, а улыбаться. Постоянное мужское внимание, если в голове порядок, им обеспечено.
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