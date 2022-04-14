Толстушка легка и не завышает себе цену: почему мужчины обожают полных женщин — объясняет один из любителей

Была, помню, у меня подруга. Рост 165 см, вес 59 килограммов, третий размер груди. Ну такая Сальма Хайек в «От заката до рассвета». Для любого нормального мужчины — секс-фетиш. И что? Пряталась под одеялом! Ты чего, говорю, накрываешься? Я толстая! Занавес… А еще была толстушка настоящая. Не спрашивал, сколько, но, думаю, под сотню весит. Мы жили в маленьком городе, совсем рядом, и ходить мимо ее подъезда мне, студенту, было неприятно. Там постоянно стояли дорогие иномарки. Это к подруге приезжали богатые мужики. Такие, что могли позволить себе любых женщин, но ухаживали почему-то за ней. Позднее я заметил — девушки plus-size вообще у мужчин популярны. Понятно, до определенного возраста. Пока волнующие округлости не превращаются в дряблые телеса. Но феномен — налицо.

В чем тут дело? Сдается, дело в самооценке. Толстушка просто оставила условность, что внешность женщины должна быть модельной. Она плюнула на диету, изнурительный фитнес и просто позволила быть себе собой. Какая есть, такой любите, а не нравлюсь — идите лесом. При всей кажущейся абсурдности подход работает. Девушка plus-size, как правило, легка в общении, жизнелюбива и, в отличие от балованных «моделей», не выносит мужикам мозг. Она позволила себе быть проще и не требует особой «сложности» от других. А еще она мужчин озадачивает. Когда женщина рубенсовских форм после телесных утех не норовит скорее укрыться в ванной, а просто ходит, напевая, перед тобой голая, собирая с полу вещи, ты впадаешь в ступор. Чего это она? Толстая и не стесняется. Наверное, в ней что-то есть! Да, есть. Самоуверенность. Принятие себя.