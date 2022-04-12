«Тут я для женщины — бог, а там — просто Миша»: откровения четырех мужчин, которые ушли от жен к любовницам и пожалели

Я не скажу, что был паинькой в браке, было всякое, и гульки на стороне, и мимолетные романы, но моя жена Таня всегда была в приоритете. А тут такое дело — влюбился. Встречались мы целый год, а потом она поставила ультиматум. А дома — закрутки, огурцы, помидоры, жена в грязном фартуке прикрикивает. И захотелось мне новой, красивой жизни. Мы, мужики, не всегда понимаем, вернее, забываем, что мы не подарки по жизни. Что наши женщины к нам притерлись, что мы уже родные люди, многое прощается.



Ушел я от Тани. Дети не разговаривали со мной, общие друзья бойкот устроили. Все встали на сторону жены. Та похудела на 20 кг , осунулась, заболела. Сын кричал: «Пап, ты дурак совсем? Вы разные с ней, посмотри!» Олечка старалась наладить отношения с детьми, своих у нее не было. Просила внука на выходные. Но это было табу.

Жизнь и правда у меня началась другая. Мы ездили в Египет, Турцию, Таиланд, в Арабские Эмираты. Всё было красиво и необычно. У нас с женой был частный дом, там и отдыхали, иногда выезжая в санаторий по рабочей путевке или в Лазаревское.

Оля меняла шляпки, разговаривала медленно и как-то по-киношному. Я еще думал, как такая женщина выбрала меня. А потом я заболел. И за мной надо было ухаживать. Инсульт. Два месяца Оля продержалась, а потом попросила детей забрать меня, поскольку у нее работа, а я без присмотра. Она стала раздражительной, говорила, что ей не хватает денег, и она вынуждена теперь много работать.

Вот тут до меня дошло всё. Кто друг, а кто враг. Забрала меня жена! Вы можете себе это представить? Выходила, но не простила. «Любовь и голуби» — хороший фильм, но в жизни всё не так. Вот уже пять лет я живу в общежитии. Сам себе не рад. Понимаю, что люблю свою жену, детей, внуков. Но уже ничего не вернуть. Это очень страшное чувство! Очень! Понимать, что сам всё разрушил. Что ты предал, а потом предали тебя. Что твоя жена так и не нашла мужчину. Что ты теперь один и ни к одной женщине не тянет.

Максим, 35 лет, предприниматель

— Я сам подал на развод. Сам принял решение уйти к любовнице и сам всё это несу сейчас на плечах. Моя жена даже не догадывается, как мне плохо. Такой характер у меня — не могу признаться и упасть в грязь лицом. И сейчас я понимаю, как гадко поступал.

Я оставил жену и дочь из-за любви. Мне казалось, что это правильно. Когда жить не можешь больше без кого-то. Всё очень быстро начиналось. Юля пришла ко мне в офис бухгалтером, навела порядок во всём, улыбчивая, красивая, с юмором. Такая вся мегазвезда, свободолюбивая и увлеченная танцами на шесте. И я попал. Наш роман длился два года. А потом она сказала, что беременна. И тут я принял решение, что это знак. Ушел из семьи, у меня родилась вторая дочка. Первая перешла во второй класс. Я помогал своей первой жене и ребенку. Вроде всё выполнял, как порядочный мужчина. Юлька выставляла в соцсетях наши фото, счастливые лица, «завтрак для любимого», первые шаги дочки, голубой берег Бали, «вот что подарил мне мой Котя», «счастливая семейка на отдыхе», «любимый балует меня».

На самом деле нашим скандалам нет конца. Ругаемся с утра до вечера в выходные, а завтрак вовсе не для меня, а для фото. Постели почти нет, с ребенком занимаюсь я, Юлька — на своих тренировках. О работе и речи быть не может, она — звезда, и ее надо ценить. Рядом со мной оказался эгоистичный, показушный, направленный только на внешнюю красоту человек.

Мы приехали к моим бабушке и дедушке, так она брезгливо перемыла все вилки, перед тем как сесть за стол. В туалет не смогла сходить: «Там стариками пахнет…» Сделать замечание нельзя, сразу скандал. Поговорить нельзя — крики. Но на улице мы счастливая, красивая, обалденная пара с коляской за 120 тысяч рублей (это очень важно для нее).

И я всё больше наблюдаю за Ириной, моей первой женой. И всё больше понимаю, кого я потерял. И ради кого. Там — ребенок, здесь — ребенок. Ирина — юрист в хорошей компании, дочка-умница. Дом всегда уютно. Доча говорит, что мама смотрит страницы соцсетей со мной. Говорит, ей больно, но папа нашел свое счастье и надо быть умными и простить. Какое счастье?

Если бы вы знали, наши спокойные, добрые, милые женщины, что может скрываться за этим. Когда-то на пятилетие свадьбы я подарил Ирине картину с юмором, где наши лица состарили и вокруг нас — дети и внуки. Она до сих пор перед моими глазами.

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