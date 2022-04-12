«Тут я для женщины — бог, а там — просто Миша»: откровения четырех мужчин, которые ушли от жен к любовницам и пожалели

Они никогда не сознаются своим бывшим женам, что им плохо, что их тянет домой, ведь мужчины гордые и крутые. Почти у каждого, кто долго в браке, рано или поздно возникает мысль, а может, ну ее, надоевшую семейную жизнь и домашние тапки. Может, отправиться навстречу ярким любовным приключениям, ведь один раз живем. Герои материала наших коллег Wday.ru решились на такой шаг и горько пожалели. Публикуем их откровенные рассказы от первого лица.
Михаил, 44 года, юрист
— С моей женой Катей мы были знакомы всего полгода и решили пожениться, как только окончим институт. Она училась на параллельном курсе. Высокая, красивая, с длинными волосами. На волосы я сразу обратил внимание. Она до сих пор их не подстригла, хотя сто раз хотела, особенно летом.
Свадьбу сыграли в квартире моих родителей и полночи гуляли с друзьями. Молодые, счастливые. Потом родилась первая дочка. А после жена долго не могла забеременеть. И вторая дочь родилась только через 12 лет. Я не знаю, как это всё могло со мной произойти. Мы всего добивались сами.
Когда я потерял свой бизнес, Катя всё взяла на свои плечи. При этом я вел себя отвратительно. Мне было стыдно за безденежье, и я срывался на ней. Мы всё преодолели, Катюшка заговорила о третьем ребенке. Я помню, как мы с ней танцевали на выпускном старшей дочери Ани. Учителя говорили, что мы сами — как выпускники. И казалось, что чем больше мы вместе, тем роднее становимся.
А потом Катю пригласили на очень хорошую должность. Дочь уехала в Москву на учебу. Мы остались втроем. Жена пропадала на работе, я тоже. И тут наступил момент, который я до сих пор не могу себе простить. Хочется закрыть глаза и стереть всё из своей жизни. Чтобы было понятно другим мужикам, которые сейчас на распутье или в зазеркалье. Объясню всё подробно.
Мы не стали чужими с женой, у нас всё было хорошо. Более того, она была мне самым близким другом. Но вот все мои друзья стали разводиться пачками. И мужской отдых наш, рыбалки, байдарки стал проходить по-другому. Стали появляться женщины. Алкоголь, смех, свобода. Так я познакомился с Томой.
Она была подругой одной из дам моего товарища. Когда я ехал домой, мне не было стыдно. Это всего лишь на один раз. Но одним разом не обошлось. Меня тянуло. Она жила одна. Встречались днем, в обеденный перерыв. И это была просто страсть, но такая сильная, что справиться было тяжело. При этом отношения с женой были по-прежнему близкими. Это были разные мои жизни, я их не соединял в голове.
А потом была ссора с Катей из-за какого-то пустяка, потом вторая, третья. Она же чувствовала. Я стал к ней придираться. Специально. И, что сейчас меня удивляет, виноватым себя не чувствовал. После одной из ссор я собрал вещи и ушел. Позвонил Томе, она приняла. Всю неделю как в сказке провел. Утром завтрак из пяти блюд, ноги мне массажировала, прыгала вокруг меня. Потом позвонила мама. Передавать не буду разговор, но меня задело то, что она мне сказала, кто я без Кати. Никто. А тут я для женщины — бог. А там я — просто Миша. Со всеми недостатками и изъянами. Как-то так. Всё произошло очень быстро. Мы развелись с Катей, я стал жить с Томой. Новые друзья, подруги, ее родители. Встречался с дочкой, старшая была просто в шоке. В семье так и говорили: променял маму на…
Прошел год, и я понял, что живу с совершенно чужим человеком. Просыпаюсь, смотрю на нее и готов орать от одиночества. Дети мои ей не нужны, ревность к младшей просто убивала. Только «надо» осталось: надо сделать балкон, надо купить ламинат, надо сменить обои, надо родителям провести газ в дом. Страсть ушла.
Вижу перед собой ленивую женщину-потребителя, которая ничего не знает о семейной жизни. Вечером с подругами, кафе, кино, посиделки. Дома есть нечего, готовлю сам. И теплоты этой нет. Только ужас, что потерял мою Катю. Что дети мои это пережили.
Сейчас живу на квартире, снимаю. Жена меня не простит, это я знаю точно. И признаться, что скучаю и хочу в семью, не могу. Это помутнение, ничего другого. Противно от самого себя. Обидно, что жена уже с кем-то встречается. Жизнь разрушилась, это точно.
Дмитрий, 39 лет, госслужащий
— Нас отправили в командировку на месяц. В другой город, четверо специалистов. Расставаться с семьей было тяжело. Всё-таки лето. Как там они справятся без меня на даче? Всё время об этом думал. Сын и жена Маша отсылали мне фото и картинки в соцсетях.
А потом я закрутил роман. Просто так, от нечего делать. Другой город, никто не узнает. Девочка хорошенькая, наивная, молодая. Мне 34, ей 22, и уже есть годовалый сын. Какой-то малолетка не захотел нести ответственность. Жалко стало. По вечерам мы гуляли по красивой набережной, я покупал ей мороженое, она была очень счастлива от любого подарка. И я привязался. Очень быстро. Даже не ожидал от себя. Потом со слезами расставались, ведь я ее не обманывал: сказал, что женат и есть одиннадцатилетний сын. Уехал. Но мы продолжали переписываться.
Маша спрашивала, зачем я закодировал телефон, приходилось врать. И я очень скучал. Придумал командировку, вновь на неделю поехал к Насте. И понял, что не хочу больше расставаться. И вот такая я сволочь, пришел к жене с шампанским и цветами, говорю, надо серьезно обсудить кое-что. Был скандал, потом слезы, Машка умоляла подумать о сыне, семье. Потом выгнала.
Я снял квартиру и перевез Настю с сыном к себе в город. Все друзья наши ничего не понимали, родители высказались: «Твоя жизнь, решай, ты мужчина». Подруги Маши рассказывали, что та совсем сломалась, рыдает целыми днями, сын скатился по учебе. Было очень больно это слышать.
Разводились сложно, с дележкой имущества и скандалами. Я практически возненавидел Машу. Настя поддерживала меня. И я всё время думал, что не надо рано жениться, любовь настоящая может прийти во время брака и всем будет больно. Что сейчас? Даже не знаю, с чего начать. Воспитываю чужого ребенка, к которому так и не привязался, пацан очень сложный, с проблемами в поведении и истериками. Настя хорошая, но совершенно не мой человек. Понимаете? Я с Машей был на равных, она умная, воспитанная, серьезная, целеустремленная.
Настя не хочет работать, учиться — ничего не хочет. Я ей заменяю отца, что ли. Поговорить не о чем, по вечерам — «Дом-2», подруг нет, с моими друзьями общаться не хочет. Если раньше мой дом был гостеприимным и застольным, то сейчас, чтобы пригласить к себе в гости, я покупаю еду на стол. Настя уходит с сыном, чтобы не мешать. С женами друзей молчит, забьется в угол и молчит. Хотел ей оплатить институт — нет, не надо.
Моя Маша до сих пор одна. И скучаю я по ней и сыну вот уже года три. Ребенок уже подросток, хороший такой парень. Сказать ей, что люблю ее, не могу. После такого предательства, после такой боли, что я причинил. Друзья уже и в мистику поверили, типа меня тогда просто приворожили.
Но я-то понимаю, что поддался на что-то другое. Что разменял очень важное и дорогое на простое и ненужное мне. Настя вцепилась в меня, как плющ: «Ты меня вывез из моего города. Ты взял ответственность за меня и сына!»
Как это всё больно. Как же так можно было вляпаться без мозгов, думая чем-то другим. Если бы Маша меня простила, я бы вернулся. Но, как показывает практика, мужиков редко прощают за такие вещи. И что делать дальше, я не знаю.
Алексей, 61 год, строитель
— У меня короткая и печальная история. Бес в ребро. Я прожил со своей женой 27 лет. У нас сын и дочь — погодки. Было трудно, но мы с женой всё-таки были половинками, справлялись со всеми трудностями хорошо.
Сразу после рождения внука я нашел женщину. Вернее, она меня. Всё это внимание мне нравилось, я чувствовал себя молодым, а не дедом. А меня очень расстраивало, что я начал стареть. Молодился как мог. А тут красивая одинокая дама на 15 лет меня моложе.
Я не скажу, что был паинькой в браке, было всякое, и гульки на стороне, и мимолетные романы, но моя жена Таня всегда была в приоритете. А тут такое дело — влюбился. Встречались мы целый год, а потом она поставила ультиматум. А дома — закрутки, огурцы, помидоры, жена в грязном фартуке прикрикивает. И захотелось мне новой, красивой жизни. Мы, мужики, не всегда понимаем, вернее, забываем, что мы не подарки по жизни. Что наши женщины к нам притерлись, что мы уже родные люди, многое прощается.
Ушел я от Тани. Дети не разговаривали со мной, общие друзья бойкот устроили. Все встали на сторону жены. Та похудела на
Жизнь и правда у меня началась другая. Мы ездили в Египет, Турцию, Таиланд, в Арабские Эмираты. Всё было красиво и необычно. У нас с женой был частный дом, там и отдыхали, иногда выезжая в санаторий по рабочей путевке или в Лазаревское.
Оля меняла шляпки, разговаривала медленно и как-то по-киношному. Я еще думал, как такая женщина выбрала меня. А потом я заболел. И за мной надо было ухаживать. Инсульт. Два месяца Оля продержалась, а потом попросила детей забрать меня, поскольку у нее работа, а я без присмотра. Она стала раздражительной, говорила, что ей не хватает денег, и она вынуждена теперь много работать.
Вот тут до меня дошло всё. Кто друг, а кто враг. Забрала меня жена! Вы можете себе это представить? Выходила, но не простила. «Любовь и голуби» — хороший фильм, но в жизни всё не так. Вот уже пять лет я живу в общежитии. Сам себе не рад. Понимаю, что люблю свою жену, детей, внуков. Но уже ничего не вернуть. Это очень страшное чувство! Очень! Понимать, что сам всё разрушил. Что ты предал, а потом предали тебя. Что твоя жена так и не нашла мужчину. Что ты теперь один и ни к одной женщине не тянет.
Максим, 35 лет, предприниматель
— Я сам подал на развод. Сам принял решение уйти к любовнице и сам всё это несу сейчас на плечах. Моя жена даже не догадывается, как мне плохо. Такой характер у меня — не могу признаться и упасть в грязь лицом. И сейчас я понимаю, как гадко поступал.
Я оставил жену и дочь из-за любви. Мне казалось, что это правильно. Когда жить не можешь больше без кого-то. Всё очень быстро начиналось. Юля пришла ко мне в офис бухгалтером, навела порядок во всём, улыбчивая, красивая, с юмором. Такая вся мегазвезда, свободолюбивая и увлеченная танцами на шесте. И я попал. Наш роман длился два года. А потом она сказала, что беременна. И тут я принял решение, что это знак. Ушел из семьи, у меня родилась вторая дочка. Первая перешла во второй класс. Я помогал своей первой жене и ребенку. Вроде всё выполнял, как порядочный мужчина. Юлька выставляла в соцсетях наши фото, счастливые лица, «завтрак для любимого», первые шаги дочки, голубой берег Бали, «вот что подарил мне мой Котя», «счастливая семейка на отдыхе», «любимый балует меня».
На самом деле нашим скандалам нет конца. Ругаемся с утра до вечера в выходные, а завтрак вовсе не для меня, а для фото. Постели почти нет, с ребенком занимаюсь я, Юлька — на своих тренировках. О работе и речи быть не может, она — звезда, и ее надо ценить. Рядом со мной оказался эгоистичный, показушный, направленный только на внешнюю красоту человек.
Мы приехали к моим бабушке и дедушке, так она брезгливо перемыла все вилки, перед тем как сесть за стол. В туалет не смогла сходить: «Там стариками пахнет…» Сделать замечание нельзя, сразу скандал. Поговорить нельзя — крики. Но на улице мы счастливая, красивая, обалденная пара с коляской за 120 тысяч рублей (это очень важно для нее).
И я всё больше наблюдаю за Ириной, моей первой женой. И всё больше понимаю, кого я потерял. И ради кого. Там — ребенок, здесь — ребенок. Ирина — юрист в хорошей компании, дочка-умница. Дом всегда уютно. Доча говорит, что мама смотрит страницы соцсетей со мной. Говорит, ей больно, но папа нашел свое счастье и надо быть умными и простить. Какое счастье?
Если бы вы знали, наши спокойные, добрые, милые женщины, что может скрываться за этим. Когда-то на пятилетие свадьбы я подарил Ирине картину с юмором, где наши лица состарили и вокруг нас — дети и внуки. Она до сих пор перед моими глазами.
Еще статьи про отношения
Мама, мы нищие? Как объяснить ребенку, почему у вас мало денег, и не навредить — разбираемся с экспертами.
«Отдала ему карточку с зарплатой»: счастливые пары признались, как делят семейный бюджет (есть неожиданные схемы).
«Я на море, а муж поливает огород». Истории пар, которые проводят отпуск врозь, и что об этом думает психотерапевт.