«Лет в 60 офигею от одиночества»: 3 откровенные истории бездетных женщин за 40 (две из них вполне счастливы)

Когда мне было 18 лет, я стала жить с мальчиком-музыкантом, который позже стал солистом известной группы. Но тогда это была юношеская любовь. Прожила я в гражданском браке четыре года. И в 22 стала неврастеничкой. Ночные приходы с друзьями, ссоры, девушки в моей постели, измены… Я всё это долго терпела. А потом переехала обратно к маме. Мама — самый дорогой человек в моей жизни. Всегда поймет, обнимет, поддержит. С ней уютно, как в детстве. Лучше, чем с мужчиной. При этом я вполне красивая женщина. Пусть немного с формами, но я похожа внешне на Джессику Альбу. Мне не раз об этом говорили. В 28 лет я встретила мужчину, который просто взял меня в охапку и увез в Москву. С ним я прожила год и сбежала обратно. Из этой клетки. Ревновал страшно. Проверял даже чеки, которые я выкинула в мусорное ведро. И опять я вернулась к маме. Она молча меня обняла. Снова. И тогда я рыдала несколько дней подряд. Больше отношения не складывались.

В 38 лет решила родить для себя ребенка. Но так как я человек умный, практичный, с научной степенью, то подошла к этому вопросу так же. С умом. Муж моей подруги давно обращал на меня внимание. На одной из вечеринок договорились с ним встретиться. Его я знала лет пятнадцать, двое прекрасных, умных детей. Генетика великолепная. В общем начали встречаться. Раз в месяц в нужные мне дни. Через год я прошла обследование. Диагноз неутешительный: бесплодие. Да и еще и трубу удалили. И вот в это время моя подруга всё и узнала. Случайно. Разрыв, ссора, жуткий осадок. Семья так и не восстановилась. И к нему я ничего не чувствовала. Вот только об этом я и жалею. До сих пор. Ушла с головой в работу. Сейчас мне 47 лет. Выгляжу прекрасно. Зарабатываю хорошо. Езжу в путешествия. Нашла прекрасный способ не связываться с людьми: на сайте нахожу попутчиков, женщин моего возраста. Спокойно с ними отдыхаешь и спокойно расстаешься по разным городам. На работе есть две подруги. Иногда отдыхаем с бутылочкой вина и сыром с плесенью. Хожу на концерты, кино, выставки. И думаю, что всё же мне с собой хорошо. Почему надо обязательно себя связывать семейными узами и рожать детей? Кто придумал эти правила?