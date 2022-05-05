«Мужа час рядом нет, а я уже начинаю»: откровения изменщицы со стажем — она рассказала, почему ее тянет налево

Хотя бы раз каждая замужняя женщина думала о том, чтобы изменить мужу. Например, с симпатичным фитнес-тренером, коллегой по работе, старым приятелем или одноклассником. Многие не решаются пойти на поводу у своих желаний из страха потерять семью и быть пойманной на месте преступления. Но не наша читательница Полина. Она честно рассказала Wday.ru, почему изменяет мужу и ей совсем не совестно. Далее публикуем ее рассказ от первого лица.
«Наоборот, только порадовался»
— Ты знаешь, не могу без этого. Если мужа час рядом нет, я уже начинаю глазами стрелять вокруг, искать кого-то. И ладно бы мне секса хотелось или мужики были стоящие. Вот поехали мы в Кемер. Поселились в отеле, Артем вечно по вечерам в баре, ну выпили денек, выпили второй, на третий мне всё это надоело, а тут аниматор, даже не помню как его зовут, еще с пляжа мне подмигивал. Я на него в холле наткнулась, перекинулись парочкой фраз, и я его в номер потащила. Молодой, горячий, вроде и муж в любой момент мог войти, но каких-то особых ощущений не было. Зато он потом еще неделю, пока мы в отеле находились, улыбался мне, подмигивал, звал на зарядку на пляже, тайком поглаживая мое плечо. Артем даже не почувствовал, что в номере был чужой мужчина. Наоборот, только порадовался, что вечно ноющая Полина улыбалась самой очаровательной своей улыбкой после этого вечера.
Смотрел с обожанием
— Еще был случай, отправили меня в командировку в Сочи, днем мы на семинарах вопросы будущего нашей компании обсуждали, а вечерами отрывались по полной в местных барах. Был коллега из Екатеринбурга, долговязый, одет плохо, некрасивый, но все время смотрел на меня с обожанием. Я и подумала, а почему бы и нет.
Пригласила его к себе в номер, в первую ночь ничего не вышло, уснули, зато во вторую всё получилось. Не скажу, что в восторге, зато он мне так мило руку жал под столом потом все оставшиеся дни в командировке, что я от этого таяла.
«Говорить было не о чем»
— Ездила на отдых одна. Решила, что в этот раз ни-ни. Никаких мужиков и постельных приключений. Сломалась на второй неделе, до этого гордая ходила за себя, мол, пересилила, выдержала, но на ужине встретился он, отдыхал с другом. Тот уже нашел себе отпускную даму сердца. Костя мне не понравился, но после пары-тройки бокалов вина голова закружилась, я потащила его к себе в номер. И до отъезда неделю мы спали вместе. После возвращения в Петербург мы только разок созвонились, но говорить было не о чем.
Артем же при встрече прижимал меня к себе и нежно шептал, мол, пора подумать еще об одном ребенке. И тогда мне стало страшно. Вот забеременею, окажется, что ребенок не от мужа, или я вообще не буду знать, от кого малыш. Хотя, мне кажется, Артем не заметит.
Почему женщины изменяют — мнение эксперта
— Наша цивилизация ограничивает инстинкты моралью. Но, несмотря на это, постоянно звучат истории, что люди друг другу изменяют. В нашей культуре существует двойственность: измена есть, но ее стремятся держать в тайне, — объясняет психолог Павел Волженков. Эксперт выделил несколько мотивов, из-за которых женщины решаются на измену.
Нравится заниматься сексом с разными мужчинами
— С инстинктивной точки зрения и мужчины, и женщины любят заниматься сексом. Мифа, что мужчины полигамны, а женщины моногамны, придерживаются мужчины, которые хотят изменять, при этом хотят, чтобы их женщины не изменяли. Есть пары, которые договариваются, что в их браке допустимы измены. Бывает, что живут «шведской семьей»: муж, жена и любовник. При этом поведение мужчины, который своей женщине разрешает быть еще с кем-то, кажется диким. Но именно для этой семьи это норма, потому что они так договорились и никто не возражал, — рассказывает психолог.
Нравятся эмоции, которые дарит тайная связь
— Ей нравятся ухаживания мужчины и секс. Это самый распространенный вариант измены. Есть момент ухаживания, момент флирта, теплота, чувства, тайна, которую они не выносят на публику, особая интимность. Например, муж и жена, когда они вместе, в том числе в постели, говорят не только на сексуальные темы, но и решают разные бытовые вопросы: что приготовить, где купить, куда отправить ребенка. Если смотреть по общему количеству времени, то сексуальные, эротические, пикантные темы занимают меньшую часть разговоров. У любовников в центре внимания — секс. Любовники не говорят о бытовухе, они в центре внимания друг друга, наслаждаются друг другом. Женщина получает более яркие эмоции от встречи, потому что они концентрированные. А еще любовников объединяет обсуждение, где они встретятся, когда, их сближает общее дело, они становятся единомышленниками, — рассуждает о втором мотиве эксперт.
Влюбленность в паре не стала любовью
— Прошла не любовь, а влюбленность, яркая вспышка, срок жизни которой, как правило, от двух до семи месяцев. Спадает накал, но появляется любовь, людей объединяет уважение друг к другу, общие нематериальные ценности, взгляды. Любовь — это тягучее, плотное чувство, оно растет постепенно и тесно связано с взаимным уважением. Если его нет, любви трудно развиваться. Взращивать любовь — это совместное дело. Если любовь не растет, то и женщина, и мужчина могут попытаться повторить влюбленность на стороне, — заключает психолог.
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