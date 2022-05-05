«Мужа час рядом нет, а я уже начинаю»: откровения изменщицы со стажем — она рассказала, почему ее тянет налево

Хотя бы раз каждая замужняя женщина думала о том, чтобы изменить мужу. Например, с симпатичным фитнес-тренером, коллегой по работе, старым приятелем или одноклассником. Многие не решаются пойти на поводу у своих желаний из страха потерять семью и быть пойманной на месте преступления. Но не наша читательница Полина. Она честно рассказала Wday.ru, почему изменяет мужу и ей совсем не совестно. Далее публикуем ее рассказ от первого лица.



«Наоборот, только порадовался»

— Ты знаешь, не могу без этого. Если мужа час рядом нет, я уже начинаю глазами стрелять вокруг, искать кого-то. И ладно бы мне секса хотелось или мужики были стоящие. Вот поехали мы в Кемер. Поселились в отеле, Артем вечно по вечерам в баре, ну выпили денек, выпили второй, на третий мне всё это надоело, а тут аниматор, даже не помню как его зовут, еще с пляжа мне подмигивал. Я на него в холле наткнулась, перекинулись парочкой фраз, и я его в номер потащила. Молодой, горячий, вроде и муж в любой момент мог войти, но каких-то особых ощущений не было. Зато он потом еще неделю, пока мы в отеле находились, улыбался мне, подмигивал, звал на зарядку на пляже, тайком поглаживая мое плечо. Артем даже не почувствовал, что в номере был чужой мужчина. Наоборот, только порадовался, что вечно ноющая Полина улыбалась самой очаровательной своей улыбкой после этого вечера.