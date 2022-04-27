«Бросил ее и не жалею»: откровения жениха, который ушел от невесты в день свадьбы, — эксперты объяснили, почему так бывает

Свадебные хлопоты, приятная суета, подготовка к банкету — это самые счастливые и волнительные моменты для любой невесты. Но не всегда торжество проходит по плану и вообще проходит. В этот важный момент один из молодоженов может передумать, и такие ситуации далеко не редкость. Но не у всех хватает смелости признаться в этом будущему мужу или жене. Наш читатель Евгений специально для Wday.ru рассказал, как он передумал жениться и признался в этом своей невесте. Далее публикуем его рассказ от первого лица.
«Наши отношения казались делом решенным»
С Еленочкой нас познакомили родители, когда нам было лет 14 или 15. Так и представили: «Еленочка», так все ее и называли. Мамы наши, подружки со школы еще, вышли замуж за двух приятелей, ну и, как водится, стали дружить домами. Почти одновременно появились мы, дети. Потом друзья с маленькой дочкой уехали на Север, на заработки, вернулись через много лет, купили квартиру дверь в дверь с нами. В общем, стали мы близкими соседями, а с Еленочкой пошли в один класс.
Как-то так сложилось, что наши дальнейшие отношения всем казались делом решенным. Я тогда воспринял это как должное. Стал ее в кино, кафе-мороженое водить, в одной компании тусовались, то да се. Девчонка симпатичная, со всех сторон приятная, у меня бури гормональные, всё такое. Ничего нового, задолго до выпускного рассветы стали встречать вместе. Само собой разумеется, что после школы поженимся. Родители закрывали глаза на наши совместные поездки на дачу и тому подобное. Считали женихом и невестой.
Самый пик накала страстей случился как раз в период выпускных и вступительных экзаменов. Мы были на таком подъеме, вместе готовились, вместе поступили в универ — она на филфак, я на экономический. Такое лето было, африканские страсти.
Решили, что поженимся после первого курса. Отцы наши как раз совместный малый бизнес организовывали, как-то не до свадьбы было. Мамы обсуждали, где мы жить будем после свадьбы, взвешивали возможности насчет отдельной квартиры для нас. Приятные такие хлопоты, авансы на долгую беспроблемную жизнь. Год или полтора мы так прожили — то у них, то у нас, такая репетиция брака. Насчет детей по обоюдному согласию решили повременить.
«И тут меня понесло»
Наконец, летом решили подать заявление в загс. Регистрацию назначили на август. Я знал, что в подарок уже припасены ключи от однушки в новостройке. И тут меня, что называется, понесло. Еленочкина любовь не вызывала сомнений. А сам я, конечно, на других девчонок засматривался, да и не только засматривался. Мне же всего двадцать лет, я и не гулял еще толком, почему должен обязательно жениться. XXI век за окном, зачем эти штампы. Как случилось, что меня ведут в стойло, а я покорно туда иду. И всё в таком духе. Я вдруг прямо озверел от этих мыслей, начал про себя называть будущую супругу «ночкой», как корову у бабки в деревне.
Во время приготовлений к свадьбе решили не видеться, типа чтобы интереснее было, чтобы соскучились. Мне и лучше, уехал на дачу, стал там «мальчишники» устраивать, прощаться, так сказать, с холостой жизнью. Родителям говорил, что морально готовлюсь. От меня ничего и не требовали. Только докладывали, что заказали ресторан или что Еленочка с мамой поехали выбирать платье. Невеста согласно договору старалась даже не звонить мне, но не выдерживала, звенела в трубку, как меня любит и как счастлива. Я бесился еще больше. Довел себя до того, что просто… возненавидел без пяти минут супругу. Стало дико, что еще год назад я был так влюблен в нее, радовался и гордился будущим.
Признание
До свадьбы оставалась неделя. Я окончательно понял, что не хочу. Ничего. Этого. Я. Не хочу. И пропади всё пропадом. Какой самый надежный выход из безвыходных ситуаций — мне показалось это запой. Ну и запил я прямо классически. До беспамятства. До отключки.
Очнулся в больничке под капельницей. Испуганной Еленочке и своим родителям смело сообщил, что передумал, благо еще «штормило», было дурно и всё равно что говорить. Помню, извинялся невнятно, говорил, что сердцу не прикажешь, еще какие-то банальности. Невеста молча вышла, мама в слезы, отец замахнулся было.
Когда я выписался, то обрадовался, что вовремя обрубил концы. Бросил ее и не жалею. Сидел на даче, не высовывался. Пить не хотелось.
Началась учеба, но Еленочка куда-то подевалась. Потом узнал, что перевелась в универ в другом городе, уехала туда к близким родственникам. Ее родители из квартиры напротив тоже куда-то подевались, я не интересовался. Зачем? Было и прошло, ну извините, если сможете. Хорошо, что я всё понял до свадьбы, а не после. И что детей не успели завести.
Встреча с прошлым
С того момента прошло 10 лет. Детей, как и жены, кстати, у меня и сейчас нет. Мне всего 30, успею еще, желающих замуж явно больше, чем готовых жениться.
К чему я вообще всё это вспомнил. Недавно встретил Еленочку в нашем городе. Что-то кольнуло, совесть, что ли, хотя вроде виноватым себя не ощущал все эти годы. Ну насильно же мил не будешь, ну не я же это придумал.
В общем, узнал, что замуж она потом так и не вышла. Детей тоже нет. Ушла, что называется, в науку. С мужчинами ее не видели. Докторскую уже пишет. Сюда приехала на симпозиум, что ли, какой-то. Буквально столкнулись с ней около педуниверситета. Ухоженная такая, даже лучше стала, чем в юности. Глаза, правда, какие-то неживые, что ли. Как у бабки моей, когда деда схоронила. Не узнала меня. Или узнала? Я даже поздороваться не успел. Как-то растерялся, что ли. Не ожидал. Она уже мимо пробежала.
Рассказал про встречу маме, она на меня с кулаками, мол, сволочь я последняя, сделал несчастными две семьи. А я вот так не считаю, потому что был честным до конца.
Почему люди расстаются перед свадьбой?
Психолог Альбина Роготовская считает, что каждый человек в паре проходит этап «сомнения», но мужчинам на него требуется больше времени.
— Есть определенные этапы отношений. Этап знакомства. Затем этап неопределенности, когда непонятно, созданы вы друг для друга или нет? Потом, когда, казалось бы, уже ясно, что вы пара, обязательно наступает этап сомнений. Он возникает, даже если любовь была с первого взгляда. Так вот, если вам удалось привести мужчину в загс, а он еще не отсомневался, то этот этап сомнений наступит в браке, — рассказывала эксперт для НГС.
По мнению Альбины, как бы вам хорошо ни было вместе, сомнения не отменяются. У женщины этап сомнений может занять один день, мужчине же иногда нужно полгода. Его срок принятия решения гораздо длиннее. Эксперт считает, что если он принимает решение так же мгновенно, как женщина, то это безответственный мужчина.
— Нужно уважать мужскую природу. И понимать: пока не пройден этап сомнения — он вообще не ваш. Можно найти любой повод и загнать человека в загс, например, на чувстве вины. Но цель брака — не штамп в паспорте, а уверенность в выборе друг друга. В так называемых гражданских (свободных) отношениях этап сомнения не пройден. Люди живут вместе, но как бы в ожидании кого-то лучшего, — заключает эксперт.
Альбина Роготовская — психолог, коуч, эксперт по даосским практикам, медитациям, рисуночной и фильмотерапии.
Психолог и эксперт по самооценке Анна Бабич говорит, что процент расставаний в современном мире высок по разным причинам, но основной является то, что люди не умеют строить близкие отношения. Современные тренды в общении приучают человека к поверхностным отношениям — есть фасадная картинка, есть привлекающие черты, но когда начинаются первые трудности, люди выходят из отношений.
— Люди живут с ощущением изобилия: партнеров много, я быстро найду себе другого, а по факту с новым партнером происходит то же самое. Переходя от одного партнера к другому, человек не решает свои задачи в построении близких отношений, так как не доходит до них — в этом заключается кризис брака в современности. Сложно построить крепкий брак — это большая работа, до которой люди просто не доходят, думая, что где-то там их ждет лучший вариант, — объясняла эксперт для НГС.
Анна Бабич рассказывает, что часто браки распадаются в молодом возрасте, когда люди по своему этапу развития не доходят до потребности в близких отношениях, они ориентированы на то, что вовне — социальный успех и достижения, и на построение отношений в первом приближении.
— У людей на этом этапе еще нет потребности идти вглубь себя. Настоящие крепкие отношения мы можем построить только тогда, когда мы начинаем хорошо себя понимать и знаем, что нам нужно от отношений, мы начинаем видеть человека рядом, а не фасад, который привлек, — заключает эксперт.
Анна Бабич — психолог, эксперт по самооценке.
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