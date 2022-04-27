«Бросил ее и не жалею»: откровения жениха, который ушел от невесты в день свадьбы, — эксперты объяснили, почему так бывает

Когда я выписался, то обрадовался, что вовремя обрубил концы. Бросил ее и не жалею. Сидел на даче, не высовывался. Пить не хотелось.

Началась учеба, но Еленочка куда-то подевалась. Потом узнал, что перевелась в универ в другом городе, уехала туда к близким родственникам. Ее родители из квартиры напротив тоже куда-то подевались, я не интересовался. Зачем? Было и прошло, ну извините, если сможете. Хорошо, что я всё понял до свадьбы, а не после. И что детей не успели завести.

Встреча с прошлым

С того момента прошло 10 лет. Детей, как и жены, кстати, у меня и сейчас нет. Мне всего 30, успею еще, желающих замуж явно больше, чем готовых жениться.

К чему я вообще всё это вспомнил. Недавно встретил Еленочку в нашем городе. Что-то кольнуло, совесть, что ли, хотя вроде виноватым себя не ощущал все эти годы. Ну насильно же мил не будешь, ну не я же это придумал.

В общем, узнал, что замуж она потом так и не вышла. Детей тоже нет. Ушла, что называется, в науку. С мужчинами ее не видели. Докторскую уже пишет. Сюда приехала на симпозиум, что ли, какой-то. Буквально столкнулись с ней около педуниверситета. Ухоженная такая, даже лучше стала, чем в юности. Глаза, правда, какие-то неживые, что ли. Как у бабки моей, когда деда схоронила. Не узнала меня. Или узнала? Я даже поздороваться не успел. Как-то растерялся, что ли. Не ожидал. Она уже мимо пробежала.