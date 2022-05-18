«Штамп в паспорте — это приговор для интима»: мужчины откровенно рассказали, почему больше не хотят своих жен

Владимир, 37 лет

— Два года назад я стал руководителем рекламного отдела. Это была отличная возможность построить карьеру, но нужно было не просто выполнять ряд задач, а пахать. В голове постоянно крутились цифры с планами, графиками, телефонами клиентов.



Уже через полгода сменил автомобиль, взяли ипотеку, устроили ребенка в элитный садик. Понимал, что можно добиться еще больше. Жену перестал замечать. Я добытчик, приношу деньги, покупаю шубу, отправляю на дорогой курорт. Что еще нужно? Секс тоже присутствует. Да, по выходным, но в будни валюсь с ног. Желание просто уснуть и забыть на 6 часов про все встречи.