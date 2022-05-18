«Штамп в паспорте — это приговор для интима»: мужчины откровенно рассказали, почему больше не хотят своих жен

«Я устал, хочу любви, а ты паришь секс», — группа Quest Pistols сразу нашла главные причины, почему мужья не хотят делить спальное ложе с некогда желанной супругой. Проблемы в интимной жизни испытывает каждая вторая семейная пара, которая отметила 5-летнюю годовщину со дня свадьбы. В этом виноваты, как всегда, двое. Наши коллеги из Wday.ru собрали скупые откровения мужчин, у которых секс в браке отошел на десятый план или вовсе пропал. А известный психолог рассказал, можно ли такой брак спасти (спойлер — маловероятно).
Владимир, 37 лет
— Два года назад я стал руководителем рекламного отдела. Это была отличная возможность построить карьеру, но нужно было не просто выполнять ряд задач, а пахать. В голове постоянно крутились цифры с планами, графиками, телефонами клиентов.
Уже через полгода сменил автомобиль, взяли ипотеку, устроили ребенка в элитный садик. Понимал, что можно добиться еще больше. Жену перестал замечать. Я добытчик, приношу деньги, покупаю шубу, отправляю на дорогой курорт. Что еще нужно? Секс тоже присутствует. Да, по выходным, но в будни валюсь с ног. Желание просто уснуть и забыть на 6 часов про все встречи.
Игорь, 30 лет
— Если вы спросите: «Есть ли секс после свадьбы?», не раздумывая отвечу, что нет. Штамп в паспорте — это приговор для интимных отношений. Мужчина — хищник, ему необходимо завоевывать женщину. Когда она попалась в его сети, то он успокаивается, азарт пропадает. Нет, он не готов к изменам. Просто всё становится однообразным. Никакие ролевые игры не возбуждают. Останавливаешься на каких-то позах, секс превращается в повседневную необходимость.
Иван, 40 лет
— Мужчины любят глазами. Это факт. Замужество не повод махнуть на себя рукой. Конечно, молодое тело нельзя вернуть, но следить за собой необходимо в любом возрасте. Располневшая жена в халате с заплатками — полный антисекс.
Анатолий, 42 года
— В браке больше 10 лет. Вместе многое пережили: рождение детей, потерю близких людей, денежные трудности, крупные приобретения. В какой-то момент я понял, что жена стала самым близким и дорогим человеком, как мама и сестра. Но я перестал видеть в ней женщину. Нам хорошо вместе. Жена всегда звонит и предупреждает, когда день рождения моей племянницы, и говорит, что уже купила подарок. Когда уезжаю на рыбалку с друзьями, заботливо собирает аптечку, и всегда пригождаются ее лекарства. В постели получается тоже какой-то дружеский секс. Для галочки.
Олег, 29 лет
— Наши отношения изменились с появлением сына. Жена превратилась в наседку, которая думает только о ребенке. Сын уже перебрался в наше супружеское ложе. При этом супруга упрекает меня в том, что у нас секс только по праздникам. Я вижу в ней только маму и хозяйку.
Виталий, 37 лет
— Бытовые ссоры, бесконечные претензии и упреки — в результате я остаюсь в зале у телевизора, а жена спит одна в нашей супружеской кровати. Раздражение резко снижает сексуальное влечение. Обычно скандалы возникают на пустом месте. Обещал починить кран на кухне — забыл. Жена три дня надувает губки и не разговаривает. Меня же бесит, что супруга никогда не закрывает дверцы шкафов.
Что делать женам?
Психолог Михаил Лабковский весьма категоричен в вопросе отсутствия интимных отношений в семье.
— Одна из причин, почему супруг вас больше не хочет, — ваши отношения изжили себя. В идеальном мире люди растут в браке. Главный признак этого — мужу и жене интересно друг с другом, им есть о чем поговорить, чем заняться вместе. Они путешествуют, ходят в кино, посещают выставки. За счет непрерывного эмоционального контакта у них есть взаимное сексуальное влечение. Но в реальной жизни всё сложнее. Кто-то женится по залету, некоторые торопятся сходить в загс, потому что «все подруги уже замужем, а я нет», есть и те, кто боится, что им больше не предложат… При этом многие вступают в семейную жизнь, уже имея сексуальные проблемы и наивно полагая, что штамп в паспорте их решит. А он не решает… — считает психолог.
По мнению эксперта, в такой ситуации паре необходимо обратиться к сексологу.
— Не хочет? Через пару недель предложите еще. Снова отказывается? Тогда ищите другого мужа. А как иначе, если он не желает вникать в общие проблемы семьи, ведь угасание сексуального интереса к вам как раз к ним и относится. Ах, он не считает это проблемой? Тогда у меня для вас плохие новости: чисто психологически вы уже не вместе и вашему браку вряд ли что-то поможет, — заключает эксперт.
Что еще почитать:
«Мужа час рядом нет, а я уже начинаю»: откровения изменщицы со стажем — она рассказала, почему ее тянет налево.
«Бросил ее и не жалею»: откровения жениха, который ушел от невесты в день свадьбы, — эксперты объяснили, почему так бывает.
Счастливо оставаться: эксперт назвала 5 бытовых вещей, которые убивают отношения в паре.