«Для него случившееся — шок»: руководство магазина о конфликте продавца и 14-летнего подростка

Владелица магазина «Краски» в Центральном районе Новосибирска Елена Афанасьева рассказала, почему ее сотрудник толкнул 14-летнего мальчика. В итоге ребенок слетел с лестницы и впал в кому, а следователи возбудили уголовное дело против продавца магазина.



— Со слов продавца, дети катались на ступенях на скейтбордах. Продавец им сделал замечание, чтобы они не делали этого. Потому что люди ходят, они могли травмироваться сами и травмировать людей. И они мешали покупателям. Сотрудник вышел, сделал им замечание, ребята не реагировали. И, как он говорит, одного из детей он попытался взять за одежду, чтобы просто со скейта снять и препроводить вниз, с лестницы. Поскольку ребенок был на скейте, он, естественно, покатился вниз и упал, — объяснила корреспонденту НГС хозяйка магазина Елена Афанасьева.