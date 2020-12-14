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«Для него случившееся — шок»: руководство магазина о конфликте продавца и 14-летнего подростка

Хозяйка магазина рассказала, что продавец хотел стащить ребенка со скейта

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14-летний подросток впал в кому после конфликта возле магазина

14-летний подросток впал в кому после конфликта возле магазина

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Новосибирского продавца отстранили от работы после конфликта с подростком

Владелица магазина «Краски» в Центральном районе Новосибирска Елена Афанасьева рассказала, почему ее сотрудник толкнул 14-летнего мальчика. В итоге ребенок слетел с лестницы и впал в кому, а следователи возбудили уголовное дело против продавца магазина.

— Со слов продавца, дети катались на ступенях на скейтбордах. Продавец им сделал замечание, чтобы они не делали этого. Потому что люди ходят, они могли травмироваться сами и травмировать людей. И они мешали покупателям. Сотрудник вышел, сделал им замечание, ребята не реагировали. И, как он говорит, одного из детей он попытался взять за одежду, чтобы просто со скейта снять и препроводить вниз, с лестницы. Поскольку ребенок был на скейте, он, естественно, покатился вниз и упал, — объяснила корреспонденту НГС хозяйка магазина Елена Афанасьева.

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Предприниматель подчеркнула, что ребенок был в сознании и разговаривал, поэтому продавец решил, что это легкая травма.

— Я не была свидетелем, во всём разбирается Следственный комитет, мы надеемся, что с ребенком всё будет хорошо, — подчеркнула Елена Афанасьева. — Сотрудник отстранен от работы на время следствия. Сам продавец сильно переживает по поводу случившегося, тем более все новости выходят под определенным углом, ему такое тяжело читать. В любом случае для нас это огромная трагедия, какая бы степень вины ни была на нашем сотруднике. Продавец работает со следствием, для него случившееся — просто шок, это я знаю точно.

Женщина пояснила, что продавцу — 46 лет, в ее магазине он работает со дня открытия, то есть уже больше пяти лет. Мужчина воспитывает двоих детей, один из которых приемный.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас мальчик находится в больнице в коме. Ранее родители пострадавшего подростка также рассказали журналисту НГС, что конфликт произошел из-за того, что 14-летний Богдан вместе с другом катался по парапету магазина на сноуборде.

Следователи просят очевидцев инцидента связаться со старшим следователем Железнодорожного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области Каржовой Кристиной Игоревной по телефону +7 913 718-34-48 либо с дежурным по следственному управлению: (383) 203-57-39.

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