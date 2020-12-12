«Все получат реальные сроки»: в полиции рассказали, что ждет подростков, избивших женщину-таксиста

Сотрудник полиции рассказал, где сейчас находятся молодые люди, напавшие на женщину-таксиста, а также о том, какое наказание их ждет. Видео было опубликовано в группе «Подслушано Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря недалеко от остановки «Гимназия № 8 » четверо молодых людей избили женщину-таксиста, которая остановилась, чтобы купить сигареты. Затем они затолкали ее в автомобиль и отправились кататься. Пострадавшая получила серьезные травмы — здесь она рассказала подробности того вечера.