«Все получат реальные сроки»: в полиции рассказали, что ждет подростков, избивших женщину-таксиста

В полиции рассказали, что ждёт подростков, избивших таксистку на КСМ
Сотрудник полиции рассказал, где сейчас находятся молодые люди, напавшие на женщину-таксиста, а также о том, какое наказание их ждет. Видео было опубликовано в группе «Подслушано Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря недалеко от остановки «Гимназия
— Все четверо арестованы, находятся в следственном изоляторе и до суда они будут находиться под стражей. Все получат реальные сроки лишения свободы. Все четверо являются жителями нашего района, трое из них — несовершеннолетние. Двое состояли у нас на учете, один привлекался к ответственности. Один буквально только накануне на учет встал, — говорит на видео сотрудник полиции.
На этой неделе нападавшим было предъявлено обвинение. Всех их обвиняют по части 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Подробнее о том, что известно про банду подростков, избивших женщину-таксиста в Новосибирске, мы рассказывали в этом тексте.