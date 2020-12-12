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«Все получат реальные сроки»: в полиции рассказали, что ждет подростков, избивших женщину-таксиста

Всем им уже предъявлено обвинение

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Вчетвером молодые люди избили женщину, затащили ее в салон машины и поехали кататься

Вчетвером молодые люди избили женщину, затащили ее в салон машины и поехали кататься

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В полиции рассказали, что ждёт подростков, избивших таксистку на КСМ

Сотрудник полиции рассказал, где сейчас находятся молодые люди, напавшие на женщину-таксиста, а также о том, какое наказание их ждет. Видео было опубликовано в группе «Подслушано Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря недалеко от остановки «Гимназия № 8» четверо молодых людей избили женщину-таксиста, которая остановилась, чтобы купить сигареты. Затем они затолкали ее в автомобиль и отправились кататься. Пострадавшая получила серьезные травмы — здесь она рассказала подробности того вечера.

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— Все четверо арестованы, находятся в следственном изоляторе и до суда они будут находиться под стражей. Все получат реальные сроки лишения свободы. Все четверо являются жителями нашего района, трое из них — несовершеннолетние. Двое состояли у нас на учете, один привлекался к ответственности. Один буквально только накануне на учет встал, — говорит на видео сотрудник полиции.

На этой неделе нападавшим было предъявлено обвинение. Всех их обвиняют по части 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Подробнее о том, что известно про банду подростков, избивших женщину-таксиста в Новосибирске, мы рассказывали в этом тексте.

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избиениеподросткиполиция
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