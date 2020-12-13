Подросток впал в кому после странного конфликта на Каменской — родители ищут важного очевидца

Следственный комитет разбирается в конфликте между подростком и продавцом магазина «Краски» на Каменской в Новосибирске. По версии родителей, между мальчиком и взрослым мужчиной произошла словесная перепалка, в результате которой мальчик упал и сильно ударился головой. Сейчас он находится в коме.



Инцидент произошел днем в субботу, 12 декабря. 14-летний Богдан вместе с другом катался по парапету на сноуборде.

— В какой-то момент из магазина вышел продавец и потребовал у подростков убраться. Сын ответил, что они сейчас уйдут. Но ответ не понравился взрослому мужчине — он схватил сына за грудки и бросил на асфальт. Сын сильно ударился головой, получил кровоизлияние в мозг, перенес экстренную трепанацию черепа и сейчас в коме. Он в реанимации. Врачи ничего не говорят. К сыну нас не пускают, — рассказывает Артём Артемьев, отец Богдана.