Подросток впал в кому после странного конфликта на Каменской — родители ищут важного очевидца

В Новосибирске подросток впал в кому после ссоры с продавцом магазина
Следственный комитет разбирается в конфликте между подростком и продавцом магазина «Краски» на Каменской в Новосибирске. По версии родителей, между мальчиком и взрослым мужчиной произошла словесная перепалка, в результате которой мальчик упал и сильно ударился головой. Сейчас он находится в коме.
Инцидент произошел днем в субботу, 12 декабря. 14-летний Богдан вместе с другом катался по парапету на сноуборде.
— В какой-то момент из магазина вышел продавец и потребовал у подростков убраться. Сын ответил, что они сейчас уйдут. Но ответ не понравился взрослому мужчине — он схватил сына за грудки и бросил на асфальт. Сын сильно ударился головой, получил кровоизлияние в мозг, перенес экстренную трепанацию черепа и сейчас в коме. Он в реанимации. Врачи ничего не говорят. К сыну нас не пускают, — рассказывает Артём Артемьев, отец Богдана.
По словам родителей, есть как минимум одна свидетельница происшествия. В момент конфликта мимо проходила женщина, которая, со слов друга Богдана, сказала продавцу: «Что ты делаешь, ты же мог его убить!». Она упомянула, что является медиком.
Связаться с руководством или сотрудниками указанного магазина не удалось — сегодня в организации выходной день, их телефоны молчат.
В Следственном комитете по Новосибирской области заявили, что проводят проверку.
— Вчера днем возле магазина на Каменской улице катались на сноубордах два несовершеннолетних подростка. Из магазина «Краски» вышел продавец и начал прогонять детей̆. Он схватил одного ребенка за одежду и якобы столкнул его с лестницы. В результате падения ребенок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. В тяжелом состоянии он сейчас находится в реанимации. По данному факту СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
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