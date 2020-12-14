Следователи возбудили дело против продавца, который толкнул подростка. Мальчик до сих пор в коме

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело против продавца магазина, который толкнул 14-летнего мальчика, — в итоге ребенок слетел с лестницы и получил тяжелые травмы.

— По версии следствия, 12 декабря 2020 года в дневное время подозреваемый, находясь на крыльце у входа в магазин «Краски», в ходе конфликта с 14-летним подростком толкнул его руками, отчего последний упал с крыльца и в результате падения от неосторожных действий подозреваемого получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.