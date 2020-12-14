Следователи возбудили дело против продавца, который толкнул подростка. Мальчик до сих пор в коме

СК возбудил уголовное дело против продавца, толкнувшего подростка
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело против продавца магазина, который толкнул
— По версии следствия,
В итоге ребенок оказался в больнице в коме.
Против толкнувшего его мужчины возбуждено уголовное дело
По версии родителей, конфликт произошел из-за того, что
Следователи просят очевидцев инцидента связаться со старшим следователем Железнодорожного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области Каржовой Кристиной Игоревной по телефону
В декабре толпа пьяных подростков в Новосибирске избила женщину-таксиста. Нападавших ждут реальные сроки.