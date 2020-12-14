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Следователи возбудили дело против продавца, который толкнул подростка. Мальчик до сих пор в коме

По версии родителей, конфликт произошел из-за того, что дети катались по парапету

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Дело возбудили по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности

Дело возбудили по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности

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СК возбудил уголовное дело против продавца, толкнувшего подростка

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело против продавца магазина, который толкнул 14-летнего мальчика, — в итоге ребенок слетел с лестницы и получил тяжелые травмы.

— По версии следствия, 12 декабря 2020 года в дневное время подозреваемый, находясь на крыльце у входа в магазин «Краски», в ходе конфликта с 14-летним подростком толкнул его руками, отчего последний упал с крыльца и в результате падения от неосторожных действий подозреваемого получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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В итоге ребенок оказался в больнице в коме.

Против толкнувшего его мужчины возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По версии родителей, конфликт произошел из-за того, что 14-летний Богдан вместе с другом катался по парапету магазина на сноуборде.

Следователи просят очевидцев инцидента связаться со старшим следователем Железнодорожного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области Каржовой Кристиной Игоревной по телефону +7 913 718-34-48 либо с дежурным по следственному управлению: (383) 203-57-39.

В декабре толпа пьяных подростков в Новосибирске избила женщину-таксиста. Нападавших ждут реальные сроки.

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