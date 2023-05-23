«Снижает риск развития рака»: этот овощ едят долгожители по всему миру — он есть в любом супермаркете

Для того чтобы прожить до 100 лет (а может быть, и дольше) и при этом сохранить относительную активность, нужно потрудиться уже сейчас. Начинать лучше примерно с 35 лет, понятно, что в 20 этот вопрос для большинства молодых людей глубоко неактуален. Наши коллеги из Wday.ru в очередной раз посмотрели на питание долгожителей и заметили интересную закономерность.
Ученые среди всех овощей выделяют один наиболее полезный для борьбы со старением. Оказывается, защитить организм от опасных воспалений может... обычная капуста. Этот овощ содержит марганец, витамин К, фолиевую кислоту, витамин B6, кальций, калий и тиамин, а также богат витамином С. По этой части капуста, конечно, не сравнится с апельсинами и киви, но вот на фоне остальных овощей выглядит явным лидером — 36,6 мг на 100 граммов. Причем после термической обработки его количество только увеличивается. Чего не скажешь о тартроновой кислоте, которая является эффективным средством от отложения жиров и появления склероза. Она после термообработки разрушается.
Врачи считают, что включение в постоянное меню большего количества этого овоща оказывает на организм мощное противовоспалительное действие, снижает риск развития рака, а также повышает стрессоустойчивость.
Пищевые волокна, содержащиеся в этом растении, очищают организм от шлаков и токсинов, а витамины групп A, B, C, P, U, положительно влияют на кожу, волосы и ногти. А еще капуста способна замедлить возрастные изменения глаз, защитить от развития дегенеративных заболеваний.
Употреблять капусту эксперты рекомендуют в любом виде, но лучше, конечно, отдавать предпочтение чистому продукту, так он сохраняет в себе наибольшее количество полезных веществ.
В чём еще польза капусты
Полезных свойств у капусты хоть отбавляй. Она стимулирует выработку желудочного сока и активизирует работу сердечной мышцы. Фолиевая кислота в ее составе помогает нормализовать обменные процессы. Соли калия отвечают за вывод лишней жидкости, поэтому капусту рекомендуют употреблять, если есть проблемы с почками. Калий оказывает отхаркивающее действие, поэтому считается, что капуста помогает быстрее справиться с простудными заболеваниями.
Кстати, в зависимости от способа готовки и степени готовности вообще капуста по-разному воздействует на человеческий организм. К примеру, сырая капуста действует как слабительное, а вареная — как укрепляющее. Ну и квашеная капуста — известный антипохмелин.
Секретная привычка долгожителей самого здорового острова в мире
Так называемые «голубые зоны» — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. А еще, конечно же, долголетием славятся жители Японии, а именно острова Окинава. Мы узнали, какая полезная привычка есть почти у всех жителей острова.
Секрет в том, что японцы серьезно относятся к своему образу жизни. Они тщательно следят за тем, что, а главное — как они едят. Завтракают, обедают и ужинают они медленно, оставляя на тарелке около 20% порции.
Так и работает правило 80/20, за счет долгой трапезы у желудка есть время передать в мозг сигнал о том, что он полон. Это помогает предотвратить переедание, ведь эти 20% недоеденного блюда могут сыграть ключевую роль в процессе контроля массы тела.
Сам термин 80/20 существует и соблюдается японцами уже несколько веков: он основан на конфуцианской практике «Хара хати бу» («Ешьте, пока не насытитесь на 80 процентов»). Строго ограничивать себя необязательно: достаточно просто чуть сократить количество потребляемого и добавить в тарелку больше овощей и зелени.
Кстати, особое внимание приковано к питанию долгожителей. Практически ни один японец не ест жирную, калорийную пищу. Эксперты рассказывают, что жители этой страны в большинстве своем равнодушны к специям и соли.
Долгожители Окинавы, например, обожают блюда из шпината, листьев горчицы, сладкого картофеля и тофу. Они едят свинину, рыбу, птицу, курицу и другое мясо, но обычно оно составляет меньшую часть рациона. Здесь также действует правило 80/20: 80% блюда — растительные продукты, 20% — животный белок.
Еще секреты японских долгожителей
По данным Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, в стране в 2023 году проживает более 85 тысяч долгожителей. Вы не поверите, но их возраст — 100 лет и старше. И с каждым годом число бодрых бабушек и дедушек увеличивается. Недавно мы пытались выяснить, в чем секрет японского долголетия.
Чаще всего до 100 лет в Японии доживают женщины. Японские женщины составляют 80 процентов от всех долгожителей в мире. По информации министерства, большинство долгожителей тщательно следят за здоровьем и при первых признаках любого недомогания сразу же обращаются к врачам. Многие японцы каждый год проходят плановую диспансеризацию.
Культура сна в стране также влияет на продолжительность жизни. Японцы просыпаются и ложатся рано, а режим дня соблюдают с точностью до получаса.
Из интересных ритуалов — любовь к горячей ванне. Перед сном жители Страны восходящего солнца обожают понежиться в горячей воде. А это, как считают врачи и эксперты, хорошо влияет на организм в целом.
Также японские пенсионеры (и не только) очень спортивные. Они не упускают возможности позаниматься спортом на улице и в большинстве своем имеют привычку делать зарядку.
К слову, в прошлом году умерла самая пожилая жительница планеты, японка Канэ Танака, ей было 119 лет, и она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. По информации СМИ, она скончалась в больнице города Фукуока из-за преклонного возраста.
Канэ рассказывала журналистам, что в доме престарелых, где она жила, был строгий режим. А секретом своего долголетия японка называла ранний подъем, хорошую еду и занятия математикой.
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