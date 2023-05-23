«Снижает риск развития рака»: этот овощ едят долгожители по всему миру — он есть в любом супермаркете

Пищевые волокна, содержащиеся в этом растении, очищают организм от шлаков и токсинов, а витамины групп A, B, C, P, U, положительно влияют на кожу, волосы и ногти. А еще капуста способна замедлить возрастные изменения глаз, защитить от развития дегенеративных заболеваний.

Употреблять капусту эксперты рекомендуют в любом виде, но лучше, конечно, отдавать предпочтение чистому продукту, так он сохраняет в себе наибольшее количество полезных веществ.