Правило 80/20: названа секретная привычка долгожителей самого здорового острова в мире — всё было так просто

Секрет в том, что японцы серьезно относятся к своему образу жизни. Они тщательно следят за тем, что, а главное — как они едят. Завтракают, обедают и ужинают они медленно, оставляя на тарелке около 20% порции.

Так и работает правило 80/20, за счет долгой трапезы у желудка есть время передать в мозг сигнал о том, что он полон. Это помогает предотвратить переедание, ведь эти 20% недоеденного блюда могут сыграть ключевую роль в процессе контроля массы тела.

Сам термин 80/20 существует и соблюдается японцами уже несколько веков: оно основано на конфуцианской практике «Хара хати бу» («Ешьте, пока не насытитесь на 80 процентов»). Строго ограничивать себя необязательно: достаточно просто чуть сократить количество потребляемого и добавить в тарелку больше овощей и зелени.

