Не больше 150 граммов в день: чем полезна капуста и кому ее нельзя

В чём польза капусты

Полезных свойств у капусты хоть отбавляй. Она стимулирует выработку желудочного сока и активизирует работу сердечной мышцы. Фолиевая кислота в ее составе помогает нормализовать обменные процессы. Соли калия отвечают за вывод лишней жидкости, поэтому капусту рекомендуют употреблять, если есть проблемы с почками. Калий оказывает отхаркивающее действие, поэтому считается, что капуста помогает быстрее справиться с простудными заболеваниями.



Есть в капусте и витамин С. По этой части капуста, конечно, не сравнится с апельсинами и киви, но вот на фоне остальных овощей выглядит явным лидером — 36,6 мг на 100 граммов. Причем после термической обработки его количество только увеличивается. Чего не скажешь о тартроновой кислоте, которая является эффективным средством от отложения жиров и появления склероза. Она после термообработки разрушается.

