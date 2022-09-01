Жара нет, а поражение есть: как самостоятельно определить, что при ковиде повреждены легкие — рассказывает врач

Идет шестая ковидная волна в России. Многие уже столкнулись с болезнью и кое-что знают о ней. Но не зря коронавирусная инфекция стала потрясением для всего мира, ковид не так прост, как некоторым кажется. Он опасен своими последствиями и неожиданным ходом болезни. Специально для наших коллег из Wday.ru врач объяснила, как при коронавирусной инфекции, протекающей без температуры, самим определить, что повреждены легкие.
Признаки, которые указывают на поражение легких
По словам врача-терапевта Александры Мызниковой, сначала пациент жалуется на кашель, чуть позже на одышку — она в случае с коронавирусной инфекцией будет достаточно выраженной, и обычно ее замечают больные. Также пациенты говорят, что им стало тяжелее выполнять привычные нагрузки, часто это описывают так — «над каждым делом требуется посидеть, набраться сил и раздышаться».
Врач советует в таких случаях проверить сатурацию. Если показатель сатурации 95 и ниже, то здесь уже точно идет речь о поражении легких, а тяжесть поражения может показать компьютерная томография.
— Наличие хрипов в грудной клетке при прослушивании врачом легких не всегда является стопроцентным критерием и определением поражения, не в каждом случае специалист может «выслушать» пневмонию. Дело в том, что сами хрипы со стороны дыхательной системы появляются у заболевшего не всегда. И чаще это бывает так называемое ослабленное дыхание, — говорит Александра Мызникова.
Это происходит не потому, что специалист некомпетентен. Эксперт говорит, что такое может случиться из-за технических неполадок фонендоскопа и посторонних внешних шумов. В этих обстоятельствах врач может не заметить ослабленное дыхание больного, поэтому лучше полагаться на показатели сатурации и другие симптомы: кашель, одышку, потерю обоняния и вкуса, повышенную температуру, диарею, учащение пульса, нарушение сна, стресс, боль в суставах и мышцах, выраженную усталость и депрессию.
Как определить у себя коронавирус в шестую волну самостоятельно
Теперь кашель и потеря обоняния не гарантируют, что у вас ковид. Уже есть множество зафиксированных случаев, которые доказывают, что перенести вирус можно и без этих симптомов. Похоже, пока шестая волна проходит под «флагом» эволюционировавших омикрон-штаммов B.A.4 и B.A.5. — именно эта мутация, как предполагается, будет массово поражать население.
Эксперты предупреждают, что первые симптомы болезни, с которыми многие из нас могут столкнуться этой осенью, будут отличаться от того, что мы знаем о коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито в эфире «Пятого канала». Теперь насторожить должна неприятная ломота в мышцах и боль в пояснице.
— Особенно характерны головная боль и боль в глазах. Иногда пациенты обращаются к врачу только с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день не бывает, — рассказал Алексей Жито.
Эксперт считает, что симптомы изменились из-за того, что большинство людей уже имеют достаточно антител после вакцинации или перенесенного заболевания. Есть и хорошие новости — по его прогнозам, состояние больного может улучшиться за 2–3 дня без специального лечения.
— Коронавирус действительно постепенно меняет свои симптомы. Каждый новый штамм, каждый новый вид, по сути, обладает новыми свойствами и постепенно приспосабливается к организму человека. Происходит адаптация вируса, течение болезни идет более легко, более благоприятно, — считает Алексей Жито.
Из новых штаммов сейчас в России активно распространяется омикрон-«кентавр» — о нем можете почитать здесь. А в этом материале мы рассказывали про новый штамм дельтакрон, который недавно появился. Тем временем Всемирная организация здравоохранения дала свежие рекомендации по ревакцинации. Говорят, что от ковида нельзя прививаться больше трех раз. Разбираемся, правда ли это.
О том, что коронавирус можно переносить и бессимптомно, говорили с самого начала пандемии. При этом упоминалось, что, несмотря на бессимптомное течение, человек может оставаться для других источником вируса и заражать окружающих. Сейчас, когда за месяц заболеваемость ковидом в России выросла больше чем в три раза, это снова актуальная проблема. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, можно ли определить, что у вас коронавирус, если нет ни одного симптома.