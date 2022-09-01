Жара нет, а поражение есть: как самостоятельно определить, что при ковиде повреждены легкие — рассказывает врач

О том, что коронавирус можно переносить и бессимптомно, говорили с самого начала пандемии. При этом упоминалось, что, несмотря на бессимптомное течение, человек может оставаться для других источником вируса и заражать окружающих. Сейчас, когда за месяц заболеваемость ковидом в России выросла больше чем в три раза, это снова актуальная проблема. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, можно ли определить, что у вас коронавирус, если нет ни одного симптома.

