Симптомов нет, а ковид есть: как понять, что вы заразны без признаков болезни

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.



При этом носитель вируса может его выделять в окружающую среду, то есть быть опасным для других, особенно для людей из группы риска. Поэтому если есть основания подозревать, что вы бессимптомно переносите коронавирус (например заболел кто-то из тех, с кем вы недавно виделись), то лучше сделать тест. Собственно, это единственный способ обнаружить вирус в организме.

— Единственный способ понять, что вы бессимптомно переносите коронавирус, — сделать анализ, причем правильно и в определенное время, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Анализ можно сделать как в лаборатории, так и дома — купив экспресс-тест на антиген. Важно угадать время: с момента контакта с инфицированным должно пройти от одного до пяти дней. Гораздо реже, но случается, что этот период растягивается от одного до семи или даже десяти дней. Я бы сказал, что имеет смысл сделать тест через пару-тройку дней.

