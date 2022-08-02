Роспотребнадзор объяснил, кому уже сейчас нужно носить маски
Пока это могут делать не все
Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах. Уязвимыми считаются пациенты с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми, метаболическими и некоторыми другими хроническими заболеваниями, а также пожилые люди. Такую рекомендацию дали после совещания руководителя ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
— Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «Омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук.
Врачи в свою очередь призывают ревакцинироваться — причем не только уязвимые категории, а всех.