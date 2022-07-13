ВОЗ выступила за возвращение масочного режима во всем мире
Рекомендации обусловлены ростом заболеваемости ковидом
Всемирная организация здравоохранения провела очередное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Международных медико-санитарных правил в связи с пандемией
Также ВОЗ рекомендует странам подготовиться к быстрому усилению здравоохранения и социальных мер в ответ на изменения в вирусе и иммунитете населения, поскольку
В заявлении комитета отмечается, что во многих государствах темпы роста заболеваемости стали увеличиваться. Россия не исключение — по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последний месяц заболеваемость в Москве выросла более чем в два с половиной раза, сейчас рост начинается и в других регионах. Подробнее о том, как дела с ковидом в России обстоят сейчас и чего ждать в ближайшем будущем, мы рассказывали в этом материале.