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ВОЗ выступила за возвращение масочного режима во всем мире

Рекомендации обусловлены ростом заболеваемости ковидом

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В Москве оперштаб уже рекомендовал всем снова надеть маски

В Москве оперштаб уже рекомендовал всем снова надеть маски

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Всемирная организация здравоохранения провела очередное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Международных медико-санитарных правил в связи с пандемией COVID-19. Комитет выразил озабоченность из-за резкого сокращения тестирования людей на ковид во многих странах, что приводит к снижению охвата и качества эпиднадзора. Вместе с заключением комитета ВОЗ опубликовала рекомендации генерального директора организации. Он призывает использовать все меры, которые ранее были разработаны, чтобы снизить распространение вируса. Например, ношение хорошо подогнанных масок, дистанцирование, изоляция на время болезни, частое мытье рук, избегание закрытых помещений с плохой вентиляцией, мест скопления людей.

Также ВОЗ рекомендует странам подготовиться к быстрому усилению здравоохранения и социальных мер в ответ на изменения в вирусе и иммунитете населения, поскольку COVID-19 по-прежнему может привести к перегрузке возможностей общественного здравоохранения и, как следствие, летальным исходам. Кроме того, большое количество пациентов с коронавирусом ставит под угрозу способность систем здравоохранения лечить другие острые и хронические состояния.

В заявлении комитета отмечается, что во многих государствах темпы роста заболеваемости стали увеличиваться. Россия не исключение — по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последний месяц заболеваемость в Москве выросла более чем в два с половиной раза, сейчас рост начинается и в других регионах. Подробнее о том, как дела с ковидом в России обстоят сейчас и чего ждать в ближайшем будущем, мы рассказывали в этом материале.

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