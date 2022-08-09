Стал ли ковид легче на самом деле: особенности волны «кентавра» в России
Разбираемся вместе с врачами
За последний месяц заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла в разы: если в начале июля ежедневное число вновь выявленных случаев колебалось в районе около трех тысяч в сутки, то 7 августа этот показатель достиг 20 303 случаев. По прогнозам медиков, это только начало и заболеваемость вырастет еще в несколько раз. Пока же мы поговорили с врачами о том, что известно об особенностях этой волны уже сейчас — как протекает заболевание.
— Течение новой коронавирусной инфекции в настоящее время в целом относительно благоприятное, поскольку преобладает штамм омикрон, который вызывает более легкие формы. Легкое течение в целом характерно и для недавно появившегося варианта этого штамма, называемого неофициально «кентавром», — говорит инфекционист Ольга Чернявская.
Ольга Чернявская — заведующий кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ.
Иммунолог Николай Крючков отмечает, что, говоря о распределении заболевших по степени тяжести, стоит помнить, что это всегда эффект на больших группах людей. Эта статистика не гарантирует, что конкретный пациент будет болеть легко.
— Каждый конкретный человек по-прежнему может заболеть тяжело, попасть в реанимацию, умереть, а может практически не заметить инфекции, — говорит Николай Крючков. — Среднетяжелые случаи тоже возможны. Поэтому в данном случае никаких особых симптомов я бы не выделял. Да, возможно, некоторые изменения есть в распределении отдельных симптомов. В связи с тем, что патогенность уменьшилась, реже стало заболевание переходить в тяжелую и крайне тяжелую форму. Но в целом для каждого отдельного человека симптоматика особо не поменялась.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Он отмечает, что даже если клиническое течение и поменялось хоть сколько-нибудь значимо, то обнаружить это можно только после длительных и масштабных исследований на этот счет. А это дело не нескольких месяцев.
— В основном у пациентов отмечаются катаральные проявления: боль и першение в горле, заложенность носа, насморк, симптомы общей интоксикации: слабость, недомогание, как правило, повышается температура, возможно расстройство стула, — говорит Ольга Чернявская. — Относительно редко встречаются снижение или потеря обоняния, осязания — те расстройства, которые часто наблюдались при других штаммах. Тяжелые случаи, развитие осложнений не исключены, летальные исходы тоже, особенно у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями, поэтому настороженность следует сохранять.
Николай Крючков отмечает, что на индивидуальном уровне стоит в первую очередь ориентироваться на свое состояние и свои факторы риска.
— Если у пациента есть какие-то тяжелые хронические заболевания, он пожилой человек, если пациентка ждет ребенка — нужно особо тщательно следить за своим состоянием, — говорит он. — И при любых признаках утяжеления состояния — это касается сатурации, уровня сознания, температуры и сложности ее коррекции, колебания давления, головные боли тяжелые — нужно сразу обращаться за медицинской помощью и возможно принять решение о госпитализации. Я бы не говорил об омикроне или о дельте, просто если вы заразились на текущий момент при прочих равных, то шанс, что у вас будет крайне тяжелая или тяжелая форма заметно снизился, но он все равно сохраняется.
Ольга Чернявская полагает, что более легкое течение может быть следствием того, что у значительного количества людей имеется иммунитет после болезни или вакцинации. Поэтому и снижение летальности вероятно связано не столько с особенностями возбудителя, сколько с наличием у людей антител, — защита включается быстрее, и вирус успевает причинить меньший ущерб организму.
— Сейчас самое благоприятное время для ревакцинации, пока низкий уровень ОРВИ, до того момента, как начнется учебный год, все вернутся из отпусков, — говорит инфекционист. — Кроме того, после прививки от коронавируса другие можно делать не раньше чем через месяц. Так что лучше привиться от коронавирусной инфекции не позже чем в сентябре, чтобы уже в октябре прививаться от гриппа.
Крючков говорит, что изменения штаммов не должны влиять на индивидуальный график ревакцинации каждого отдельного человека: прививку нужно делать спустя полгода с предыдущей вакцинации или болезни.