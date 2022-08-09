Стал ли ковид легче на самом деле: особенности волны «кентавра» в России

Николай Крючков отмечает, что на индивидуальном уровне стоит в первую очередь ориентироваться на свое состояние и свои факторы риска.



— Если у пациента есть какие-то тяжелые хронические заболевания, он пожилой человек, если пациентка ждет ребенка — нужно особо тщательно следить за своим состоянием, — говорит он. — И при любых признаках утяжеления состояния — это касается сатурации, уровня сознания, температуры и сложности ее коррекции, колебания давления, головные боли тяжелые — нужно сразу обращаться за медицинской помощью и возможно принять решение о госпитализации. Я бы не говорил об омикроне или о дельте, просто если вы заразились на текущий момент при прочих равных, то шанс, что у вас будет крайне тяжелая или тяжелая форма заметно снизился, но он все равно сохраняется.

