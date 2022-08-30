«Никогда» и «всегда»: ученые назвали 11 слов, которые часто произносят люди в депрессии — проверьте себя и близких

— Выяснилось, что страдающие от депрессии используют много таких отрицательных прилагательных и наречий, как «одинокий», «печально», «грустно», «несчастный». Интересно то, что они используют гораздо больше личных местоимений в первом лице единственном числе: «я», «мне», «сам», что, возможно, отражает, насколько одинокими они чувствуют себя в этом мире, — рассказывает психолог Алиса Метелина.

У депрессии много масок

Если вы долго пытаетесь вылечить аритмию, изжогу или даже заложенность носа, но ничего не помогает, возможно, дело не в сердце или ЖКТ. Под такими масками может скрываться депрессия, а причина недомоганий — химический сбой. Как рассказала психотерапевт Татьяна Караваева, у маскированной депрессии те же причины и механизмы, что и у классической: нарушение обмена нейромедиаторов, а конкретно серотонина и норадреналина.