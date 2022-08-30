«Никогда» и «всегда»: ученые назвали 11 слов, которые часто произносят люди в депрессии — проверьте себя и близких

Старшее поколение до сих пор часто не верит в такое заболевание, как депрессия. «Плохое настроение не болезнь, не придумывай», — говорят они. Но это не так. Это коварное и опасное заболевание, которое может сильно ухудшить качество жизни, а в крайних случаях — привести к печальным и непоправимым последствиям. Наши коллеги из Wday.ru разбирались, как распознать недуг у близкого, просто обратив внимание на его речь.
В отчете Всемирного экономического форума есть информация, что более 250 миллионов человек во всём мире мучаются от этого заболевания.
Депрессия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетенное, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
Признаки депрессии
Диагностировать депрессию в нашей сегодняшней реальности не так легко. Особенно если у человека непростая жизнь, ее часто путают с хронической усталостью. Но распознать болезнь важно, ведь, если она подтвердится, необходимо вмешаться специалисту. Вот несколько признаков депрессии:
— подавленное настроение;
— усталость, лень, отсутствие энергии, заторможенность;
— потеря удовольствия от позитивных вещей;
— негативные мысли о себе: самокритика, самообвинения, мысли о своей ничтожности;
— физические признаки: нарушение сна, режима питания и веса.
При наличии таких признаков стоит пройти тест на депрессию «Шкала депрессии Бека» и провериться у специалиста. Если же депрессии нет, но жить тяжело и все ориентиры потеряны, то работать следует по этим четырем направлениям.
Слова, по которым можно распознать депрессию
Исследование, опубликованное в научном журнале Clinical Psychological Science, помогает определить депрессию у близкого человека и вовремя помочь ему справиться с ней. Всё просто: надо его слушать и обращать особое внимание на слова, которые он использует в повседневной речи.
Исследователи проанализировали 63 интернет-форума, всего в эксперименте участвовали более 64 000 человек. Они выявили закономерность — люди, которые страдали депрессией, часто использовали абсолютные выражения: «ничто», «никогда», «каждый» и «все».
— Выяснилось, что страдающие от депрессии используют много таких отрицательных прилагательных и наречий, как «одинокий», «печально», «грустно», «несчастный». Интересно то, что они используют гораздо больше личных местоимений в первом лице единственном числе: «я», «мне», «сам», что, возможно, отражает, насколько одинокими они чувствуют себя в этом мире, — рассказывает психолог Алиса Метелина.
У депрессии много масок
Если вы долго пытаетесь вылечить аритмию, изжогу или даже заложенность носа, но ничего не помогает, возможно, дело не в сердце или ЖКТ. Под такими масками может скрываться депрессия, а причина недомоганий — химический сбой. Как рассказала психотерапевт Татьяна Караваева, у маскированной депрессии те же причины и механизмы, что и у классической: нарушение обмена нейромедиаторов, а конкретно серотонина и норадреналина.
Татьяна Караваева — психотерапевт, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, доктор медицинских наук.
— Это химический сбой, который возникает между нейронами головного мозга. И обычно это проявляется классической депрессией или, как говорят психиатры, триадой Крепелина. Она состоит из сниженного настроения, двигательной (моторной) и мыслительной (идеаторной) заторможенности. Это классика, — объясняет психотерапевт. — Но у некоторых людей развитие симптомов болезни идет не по обычному варианту, а по маскированному. Клинически такая депрессия будет проявляться не сниженным настроением, а соматическими симптомами, похожими на разные другие заболевания. Но эти симптомы никак не будут связаны с органическим повреждением, а будут результатом депрессии.
Вот и получается, что терапия, назначенная тем же кардиологом или гастроэнтерологом, таким пациентам не поможет.
— Эта терапия не воздействует на первопричину плохого самочувствия — химический сбой, связанный с серотонином и норадреналином. Как говорил известный психотерапевт Борис Дмитриевич Карвасарский, такие больные попадают в «большой медицинский лабиринт»: ходят от специалиста к специалисту, а к психотерапевтам приходят иногда уже спустя несколько лет от начала заболевания, когда формируются хронические формы, которые сложно лечить, — говорит специалист.
По словам Татьяны Караваевой, масок, за которыми может скрываться депрессия, на самом деле много и они разные. Врач рассказала о самых частых, которые встречаются в практике, и объяснила, как отличить депрессию от «настоящих» болезней.
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