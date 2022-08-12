В России обнаружили ковид «дельтакрон». Что это за новый штамм?

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.



В Роспотребнадзоре подчеркивают, что появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, оно характерно для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов. Ранее гибридные штаммы COVID-19 фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америке. Однако некоторая странность у этого гибрида есть.



— Для того, чтобы дельтакрон образовался, нужно, чтобы было достаточно количество популяции дельты, но сейчас в основном циркулирует омикрон, и где нашли эту дельту, вообще непонятно, — говорит Николай Крючков. — Откуда она взялась? Одна из версий — что в популяции животных сейчас дозревает дельта. Еще одна версия — что на самом деле это какой-то старый дельтакрон, который образовался еще в прошлом году или начале этого, но какое-то время он оставался незамеченным. Третий вариант — это вообще не дельтакрон, он не является его линией, а просто имеет некоторые общие черты с дельтой, хотя развивался параллельно. Но это очень сомнительно.