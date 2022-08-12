В России обнаружили ковид «дельтакрон». Что это за новый штамм?
В Роспотребнадзоре его назвали гибридным
Роспотребнадзор 11 августа заявил, что в России обнаружено шесть случаев штамма дельтакрон. В ведомстве штамм назвали гибридным и отметили, что пока он не доминирует — шестерых пациентов выявили почти за полтора месяца, с начала июля. И все они перенесли болезнь в легкой форме. Тем не менее новый штамм, конечно, многих беспокоит — предыдущие «новинки» коронавируса оказывались то более летальными, то более заразными. Мы поговорили с врачами о том, что известно о новом штамме.
— Дельтакрон — вирус, который содержит в себе мутации как омикрона, так и дельты. Омикрон известен высокой заразностью, дельта — своим тяжелым течением. Но будет ли этот вирус содержать в себе два этих качества: заразность и тяжелое течение? Далеко не факт, — говорит терапевт Иван Скороходов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог клиники «УГМК-Здоровье». Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Смесь омикрона и дельты выявляли и раньше. О гибриде говорили еще в январе — его обнаружили в 25 образцах, взятых на Кипре. Причем только 11 из них взяли у людей, госпитализированных с ковидом, еще 14 не лежали в больнице. Однако теперь у нас другой дельтакрон.
— На моей памяти это уже третий дельтакрон, его назвали «русским дельтакроном», потому что у нас впервые выявили, — говорит иммунолог Николай Крючков. — По нему практически ничего не известно. То, что шесть человек переболели в легкой форме — это ни о чём не говорит. Да, конечно, интересно, что выявили сразу шесть человек, но секвенирование (определение штамма вируса — оно проводится не для всех пациентов, поскольку при лечении штамм значения не имеет. — Прим. ред.) вроде как делается из случайной выборки и необязательно охватывает всех.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, оно характерно для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов. Ранее гибридные штаммы COVID-19 фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америке. Однако некоторая странность у этого гибрида есть.
— Для того, чтобы дельтакрон образовался, нужно, чтобы было достаточно количество популяции дельты, но сейчас в основном циркулирует омикрон, и где нашли эту дельту, вообще непонятно, — говорит Николай Крючков. — Откуда она взялась? Одна из версий — что в популяции животных сейчас дозревает дельта. Еще одна версия — что на самом деле это какой-то старый дельтакрон, который образовался еще в прошлом году или начале этого, но какое-то время он оставался незамеченным. Третий вариант — это вообще не дельтакрон, он не является его линией, а просто имеет некоторые общие черты с дельтой, хотя развивался параллельно. Но это очень сомнительно.
Иван Скороходов полагает, что социальной роли новый штамм вируса пока не играет. Причины текущей волны ковида он видит в другом.
— Люди заражаются ковидом, да, у нас есть волна, но она связана, скорей всего, с тем, что у нас отменились все ограничения — маски перестали носить, люди катаются куда хотят, — говорит доктор. — В прошлом году та же ситуация была: август-сентябрь — все возвращаются из отпусков, ходят на массовые мероприятия. А то, что генотип вируса какой-то другой... Ну хорошо, давайте посмотрим, что будет дальше.
Николай Крючков тоже полагает, что пока остается только наблюдать — нужно посмотреть через месяц, стало этого дельтакрона больше или нет. Если его больше не стало — значит, никакого эволюционного преимущества он не имеет.
Тем временем особо активно в России сейчас распространяются другие штаммы — BA.4, BA.5 и BA.2.75, получивший название «кентавр». Подробнее о них мы рассказывали в этом материале.