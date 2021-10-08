10 осложнений после коронавируса (их лечение затянется на месяцы)

— Есть категория людей, у которых обоняние возвращается быстро. Есть те, к кому обоняние возвращается, но они чувствуют не весь спектр запахов. А есть действительно длительные нарушения обоняния и вкуса, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Я пока не видел пациента, у которого бы совсем не восстановилось обоняние или вкусовые ощущения, но часто появляется нарушение спектра чувствительности или некоторые говорят, что знакомый запах ощущается иначе.



Есть несколько теорий, почему это происходит. Например, есть версия, что поражается периферическая часть обонятельных нервов, а кто-то говорит, что поражаются сами обонятельные луковицы. Но убедительной доказательной базы нет. Зато известно, как часто запахи покидают ковидных пациентов надолго — симптом сохраняется более трех месяцев у 20% выздоровевших.



— Мы сталкивались раньше с такими нарушениями — например, при хронической форме анемии такое может быть у некоторых пациентов, при дефиците некоторых витаминов, при поражении обонятельных луковиц, при поражении головного мозга, — говорит Алексей Кривоногов. — То есть для медицины это не ново, но при респираторных инфекциях, то есть так широко, мы с этим столкнулись впервые.



Рецепт возвращения запахов пока один: промывание носа специальным изотоническим раствором и обонятельные тренировки. Делать их достаточно просто: возьмите 3–4 разных эфирных масла, нанесите пару капель на салфетки и понюхайте каждое. Постарайтесь запомнить запахи и чему они принадлежат — лимону, пихте или чему-то еще. Когда будете хоть немного отличать один запах от другого, попробуйте перемешать образцы так, чтобы вы не знали, где что находится, и определить, чем именно пахнет та или иная салфетка. А вот чего точно делать не нужно, можете посмотреть в этом материале.



Артерии

О том, что при коронавирусе применяют препараты, разжижающие кровь, чтобы избежать тромбозов, стало известно практически в самом начале пандемии. Назначают их в первую очередь тем, кто в зоне риска — пациентам, у которых уже раньше были тромбозы нижних конечностей, тромбоэмболии легочной артерии, есть генные аномалии, предрасположенность к повышенному свертыванию крови, в семье были такие проблемы. Повышенный риск тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с онкологией, после большой операции, обездвиженных или ограниченно подвижных. Обо всех этих особенностях нужно сразу сообщить врачу, еще на этапе лечения. Но может он понадобиться и после выздоровления.



— Показать состояние крови может D-димер, но его необходимо оценивать в динамике: в активной стадии и в течение некоторого времени, — говорит доктор Елена Гричук. — Если он не снижается, то кардиолог назначит антикоагулянт. Понять, нужен этот препарат или нет, может только врач, потому что он в состоянии оценить соотношение пользы и риска для конкретного пациента — все кроверазжижающие препараты опасны сильными кровотечениями, которые требуют госпитализации и даже могут приводить к смерти.



В народе решение нашли еще в прошлом году: пить аспирин, ведь он тоже кроворазжижающий. Елена Гричук объясняет, что он не поможет — аспирин действует на клетки крови, которые отвечают за свертывание — тромбоциты, а коронавирусная инфекция изменяет плазматические факторы свертывания крови, то есть те факторы, которые находятся в ее жидкой части, в плазме. Аспирин там не работает. Так что эти препараты не взаимозаменяемы.



ЖКТ

Гастроэнтеролог Светлана Федорова говорит, что основная жалоба пациентов на диарейный синдром, который начинается с самого начала заболевания и бывает что продолжается два-три месяца, вплоть до пяти и шести раз в сутки. Вторая жалоба — вздутие живота, дискомфорт, чувство, как говорят пациенты, «постоянного движения в животе», газообразование.



— Сейчас проводятся исследования, предполагающие, что на фоне коронавирусной инфекции может запускаться механизм аутоиммунных заболеваний кишечника, и тогда процесс идет уже по воспалительному пути. Это проявляется тяжестью заболевания, потерей веса, тем, что симптом усиливается — в таком случае потребуется более тщательное обследование, — говорит Светлана Федорова.



Светлана Федорова — врач-гастроэнтеролог.



Отдельная опасность кроется в лечении. Когда присоединяется вторичная инфекция, при более тяжелом течении заболевания пациентам назначают антибиотики и на этом фоне может развиться диарея, тяжелое течение это антибиотикоассоциированный колит и крайнее его проявление — псевдомембранозный колит, когда в кишечнике появляются кровоточащие язвы. Это заболевание само по себе опасно, вплоть до смертельных исходов.



— Симптомы могут проявиться через пару недель, а антибиотикоассоциированная диарея может впервые дать о себе знать даже через пару месяцев, — предупреждает Федорова. — То есть не обязательно это сразу после болезни или лечения, пациент может даже не связать два этих события.



Печень

Гастроэнтеролог говорит, что вирус сам по себе обладает повреждающим действием на клетки печени, но поверх ложится еще и мощная терапия, которая проходит через печень и оказывает на нее мощное токсическое действие.



— Бывают пациенты длительное время с повышенной трансаминазой в крови, которая показывает сохранение воспаления в печени. Жалоб при этом нет у пациента, но в анализах есть отклонения, — объясняет она. — Даже молодые здоровые люди сталкиваются с этой проблемой, которые раньше не имели проблем с печенью. Это хорошо подлежит коррекции гепатопротекторами, особенно если не было до этого хронических заболеваний.



Суставы

Боли в суставах тоже довольно распространенная жалоба после коронавирусной инфекции, однако ревматологи, в отличие от большинства коллег-врачей, уверены, что прямого влияния на их сферу вирус не оказывает. Доктор медицинских наук Ольга Теплякова говорит, что на сегодняшний день не отмечено, что после коронавирусной инфекции учащается заболеваемость артритами, в том числе ревматоидным артритом или системной красной волчанкой.



— Что мы наблюдаем у наших пациентов? С учетом того, что вирус вынуждал людей находиться дома, приводил к гиподинамии, многие пациенты набирают вес, и у них ухудшается дегенеративная патология опорно-двигательного аппарата, — говорит Ольга Теплякова. — То есть усиливаются боли в суставах, боли в спине, просто из-за малоподвижного образа жизни. Но кроме того, вирус имеет такое свойство, что он может проникать и воздействовать на структуры головного мозга. Потеря обоняния и вкуса или их изменение искажает общее восприятие пациента, приводит к депрессивным, тревожным состояниям, поэтому очень много мы видим психосоматических проявлений, которые могут сопровождаться болями в суставах. То есть это не истинные изменения в суставах, а именно боли психосоматического плана, когда пациент начинает чувствовать боль во всем теле. Это то, что типично для постковидного синдрома.



Ольга Теплякова — руководитель Центра клинической ревматологии «Новой больницы», доктор медицинских наук, профессор.



Она отмечает, что когда была рекомендация использовать антибиотики даже при нетяжелом течении коронавирусной инфекции, врачи видели осложнения на опорно-двигательный аппарат после терапии антибиотиками: реактивные артриты, после того, как развивалась антибиотикоассоциированная диарея, аллергические реакции. Но это осложнение терапии, не эффект самого коронавируса.



Режим сна

Невролог Наталия Гурарий говорит, что при коронавирусной инфекции нарушения сна очень часты, это наиболее частая жалоба. Она говорит, что в первое время можно попробовать справиться самостоятельно — нормализовать режим, соблюдать гигиену сна.



— Но если это не дает эффекта — нужно обратиться к врачу. Также нужно обратиться к доктору, если были нарушения и до болезни, но после появились ухудшения — имеет смысл обратиться к неврологу сразу, — советует она. — Самостоятельно никакие препараты принимать не нужно, потому что сначала надо понять что это: истинное нарушение сна, тревожное расстройство. Лечение разное.



Психика

Депрессии, по словам невролога, бывают даже после легкого течения коронавирусной инфекции. Самые настоящие, клинические и опасные для жизни. Психиатр Светлана Полубоярских говорит, что в собственной практике отмечает некоторые особенности расстройств, которые приходят следом за коронавирусом, — как правило, люди сталкиваются с тревогами, паниками. В конце концов эти симптомы (часто идущие об руку с бессонницей) и могут привести к депрессии, если их долго не лечить. Доктор уточняет, что чаще всего ставит диагноз «тревожно-депрессивное расстройство», — то есть у пациентов есть и проявления тревоги, и проявления депрессии.



Как и с другими болезнями, депрессию определяет врач. Обратиться к нему нужно, если заметили, что нарушается качество жизни, не можете справляться со своими обычными рутинными задачами на работе и в семье.

