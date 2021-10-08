10 осложнений после коронавируса (их лечение затянется на месяцы)

Многие пациенты даже после выздоровления от COVID-19 жалуются на здоровье. Жалобы самые разные — от выпадения волос до тромбоза. И так распространены, что постковидный синдром даже внесли в Международную классификацию болезней, получил он и собственное название — PASC (post-acute sequelae of COVID-19). Мы поговорили с врачами, которые занимаются лечением постковидных осложнений, чтобы выяснить, с чем чаще всего сталкиваются их пациенты и можно ли с этим бороться.
Коронавирус — болезнь всего
Хотя COVID-19 и относится к респираторным инфекциям, врачи признают: заболевание это мультисистемное, проще говоря, оно может задеть любой орган. И сталкиваются с его последствиями все врачи — от очевидных пульмонологов до трихологов и психиатров.
— У коронавирусной инфекции есть условные периоды. Острое заболевание, как правило, ограничивают сроком до четырех недель, но есть больные, которые лежат на вентиляции легких несколько месяцев, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Вторая стадия — от четырех до двенадцати недель, когда сохраняются некоторые симптомы перенесенного заболевания. Жалобы, которые возникают после 12 недель, относят к длительным изменениям.
Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель мультидисциплинарной бригады врачей Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.
Доктор говорит, что прежде всего нужно выделять опасные симптомы. Связанные с головным мозгом, последствиями со стороны нервной системы, последствиями для сердца, для желудочно-кишечного тракта. И есть очень широкий спектр распространенных симптомов, например — астения, слабость, недомогание, быстрая утомляемость, когнитивные нарушения. Хронические заболевания в этот период тоже могут декомпенсироваться и давать «постковидные» жалобы.
Легкие
Как бы ни поражал ковид весь организм, а все-таки в первую очередь он — респираторная инфекция. По словам Алексея Кривоногова, жалобы на кашель, на одышку, изменения на КТ сохраняются у 10% людей через 12 недель после болезни. Одышка при этом может быть как истинная, так и ложная. Первая связана с дыхательной недостаточностью и поражением легочной ткани, а вторая — с субъективным восприятием пациента, то есть так называемый гипервентиляционный синдром.
— Если говорить про одышку в рамках дыхательной недостаточности, то пациентам обычно сложнее всего сделать выдох. Если мы говорим про гипервентиляционный синдром, то чаще, наоборот, трудно сделать вдох, — говорит пульмонолог Наталья Эсаулова.
Наталья Эсаулова — пульмонолог, кандидат медицинских наук.
Для лечения одышки врачи применяют дыхательную гимнастику. Можно подсмотреть ее в памятке Всемирной организации здравоохранения, но лучше проконсультироваться с доктором и подобрать оптимальный вариант. К тому же может оказаться, что одышка следствие не поражения легких, а проблем с сердцем.
Сердце
По словам доктора Елены Гричук, наиболее частое нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы в постковидном синдроме — тахикардия, учащенное сердцебиение, которое может сопровождаться одышкой, слабостью, иногда даже обмороками. Второе по частоте — дестабилизация артериального давления. Она отмечает, что чаще всего такие пациенты имели артериальную гипертонию, но не знали об этом, а после болезни начали испытывать колебания давления.
— Более редкое, но не менее опасное последствие — развитие вирусного миокардита, воспаления сердечной мышцы, — говорит Елена Гричук. — Чаще всего это происходит через несколько недель после выздоровления. Специфичных симптомов именно для миокардита нет, но распознать его можно — это нарастающая слабость, тахикардия, слегка повышенная температура до 37,6, появление дискомфорта или болей в области сердца, одышка, отеки на ногах, снижение переносимости физической нагрузки и в затянутой стадии — серьезные нарушения ритма.
Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением, кандидат медицинских наук.
Помимо перечисленных выше симптомов, к врачу следует обратиться, если вы почувствовали жгучую боль в грудной клетке при физической нагрузке или давящую боль. Также стоит следить за сердцебиением в покое, если оно слишком редкое (до 50 ударов в минуту) или, наоборот, частое (130 и более ударов в минуту) — это повод обратиться к доктору.
Мозг
К неврологу люди после коронавирусной инфекции обращаются сразу с кучей жалоб: снижение памяти, снижение концентрации внимания, головные боли, боли в мышцах и суставах, ощущение онемения в конечностях, головокружение, тревога, чувство комка в горле, раздражительность, бессонница.
— Так называемый «мозговой туман» — когда сложнее становится что-то сообразить, быстро посчитать, сориентироваться. Молодые пациенты иногда говорят «никогда такого не было, а сейчас я в некоторых ситуациях торможу», — объясняет доктор Алексей Кривоногов.
Он говорит, что такое состояние не связано с поражением головного мозга, как, например, при ишемическом инсульте. Однако это действительно последствие болезни, хотя ее влияние может быть и разным.
— Это может быть действительно сама перенесенная инфекция, потому что сейчас уже открыт механизм действия вируса и его воздействие на центральную периферическую нервную систему за счет воздействия на определенные рецепторы, — говорит невролог Наталья Гурарий. — И, конечно, есть такие психологические факторы — пандемия, ограничения, нервная обстановка в обществе. Это приводит и к нарушениям сна, и к нарушениям памяти. Но часто это неистинное нарушение памяти, а эквивалент тревоги, раздражительности, страха за свое будущее.
Наталия Гурарий — невролог, кандидат медицинских наук.
Она говорит, что если вы перенесли ковид и зафиксировали такие симптомы — это не повод для паники: в большинстве случаев эти симптомы проходят самостоятельно за два-три месяца. Нужно постараться организовать свой режим питания, сон, за счет таких простых правил нормализовать свою жизнь — обычно это помогает. Но если динамики нет или появляются ухудшения — нужно обращаться к врачу.
Нос
Потеря обоняния стала визитной карточкой ковида. В самом начале это пугало, потом стало поводом для шуток, а потом оказалось, что ковид проходит, а запахи не возвращаются. Не ко всем, впрочем. К некоторым.
— Есть категория людей, у которых обоняние возвращается быстро. Есть те, к кому обоняние возвращается, но они чувствуют не весь спектр запахов. А есть действительно длительные нарушения обоняния и вкуса, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Я пока не видел пациента, у которого бы совсем не восстановилось обоняние или вкусовые ощущения, но часто появляется нарушение спектра чувствительности или некоторые говорят, что знакомый запах ощущается иначе.
Есть несколько теорий, почему это происходит. Например, есть версия, что поражается периферическая часть обонятельных нервов, а кто-то говорит, что поражаются сами обонятельные луковицы. Но убедительной доказательной базы нет. Зато известно, как часто запахи покидают ковидных пациентов надолго — симптом сохраняется более трех месяцев у 20% выздоровевших.
— Мы сталкивались раньше с такими нарушениями — например, при хронической форме анемии такое может быть у некоторых пациентов, при дефиците некоторых витаминов, при поражении обонятельных луковиц, при поражении головного мозга, — говорит Алексей Кривоногов. — То есть для медицины это не ново, но при респираторных инфекциях, то есть так широко, мы с этим столкнулись впервые.
Рецепт возвращения запахов пока один: промывание носа специальным изотоническим раствором и обонятельные тренировки. Делать их достаточно просто: возьмите 3–4 разных эфирных масла, нанесите пару капель на салфетки и понюхайте каждое. Постарайтесь запомнить запахи и чему они принадлежат — лимону, пихте или чему-то еще. Когда будете хоть немного отличать один запах от другого, попробуйте перемешать образцы так, чтобы вы не знали, где что находится, и определить, чем именно пахнет та или иная салфетка. А вот чего точно делать не нужно, можете посмотреть в этом материале.
Артерии
О том, что при коронавирусе применяют препараты, разжижающие кровь, чтобы избежать тромбозов, стало известно практически в самом начале пандемии. Назначают их в первую очередь тем, кто в зоне риска — пациентам, у которых уже раньше были тромбозы нижних конечностей, тромбоэмболии легочной артерии, есть генные аномалии, предрасположенность к повышенному свертыванию крови, в семье были такие проблемы. Повышенный риск тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с онкологией, после большой операции, обездвиженных или ограниченно подвижных. Обо всех этих особенностях нужно сразу сообщить врачу, еще на этапе лечения. Но может он понадобиться и после выздоровления.
— Показать состояние крови может D-димер, но его необходимо оценивать в динамике: в активной стадии и в течение некоторого времени, — говорит доктор Елена Гричук. — Если он не снижается, то кардиолог назначит антикоагулянт. Понять, нужен этот препарат или нет, может только врач, потому что он в состоянии оценить соотношение пользы и риска для конкретного пациента — все кроверазжижающие препараты опасны сильными кровотечениями, которые требуют госпитализации и даже могут приводить к смерти.
В народе решение нашли еще в прошлом году: пить аспирин, ведь он тоже кроворазжижающий. Елена Гричук объясняет, что он не поможет — аспирин действует на клетки крови, которые отвечают за свертывание — тромбоциты, а коронавирусная инфекция изменяет плазматические факторы свертывания крови, то есть те факторы, которые находятся в ее жидкой части, в плазме. Аспирин там не работает. Так что эти препараты не взаимозаменяемы.
ЖКТ
Гастроэнтеролог Светлана Федорова говорит, что основная жалоба пациентов на диарейный синдром, который начинается с самого начала заболевания и бывает что продолжается два-три месяца, вплоть до пяти и шести раз в сутки. Вторая жалоба — вздутие живота, дискомфорт, чувство, как говорят пациенты, «постоянного движения в животе», газообразование.
— Сейчас проводятся исследования, предполагающие, что на фоне коронавирусной инфекции может запускаться механизм аутоиммунных заболеваний кишечника, и тогда процесс идет уже по воспалительному пути. Это проявляется тяжестью заболевания, потерей веса, тем, что симптом усиливается — в таком случае потребуется более тщательное обследование, — говорит Светлана Федорова.
Светлана Федорова — врач-гастроэнтеролог.
Отдельная опасность кроется в лечении. Когда присоединяется вторичная инфекция, при более тяжелом течении заболевания пациентам назначают антибиотики и на этом фоне может развиться диарея, тяжелое течение это антибиотикоассоциированный колит и крайнее его проявление — псевдомембранозный колит, когда в кишечнике появляются кровоточащие язвы. Это заболевание само по себе опасно, вплоть до смертельных исходов.
— Симптомы могут проявиться через пару недель, а антибиотикоассоциированная диарея может впервые дать о себе знать даже через пару месяцев, — предупреждает Федорова. — То есть не обязательно это сразу после болезни или лечения, пациент может даже не связать два этих события.
Печень
Гастроэнтеролог говорит, что вирус сам по себе обладает повреждающим действием на клетки печени, но поверх ложится еще и мощная терапия, которая проходит через печень и оказывает на нее мощное токсическое действие.
— Бывают пациенты длительное время с повышенной трансаминазой в крови, которая показывает сохранение воспаления в печени. Жалоб при этом нет у пациента, но в анализах есть отклонения, — объясняет она. — Даже молодые здоровые люди сталкиваются с этой проблемой, которые раньше не имели проблем с печенью. Это хорошо подлежит коррекции гепатопротекторами, особенно если не было до этого хронических заболеваний.
Суставы
Боли в суставах тоже довольно распространенная жалоба после коронавирусной инфекции, однако ревматологи, в отличие от большинства коллег-врачей, уверены, что прямого влияния на их сферу вирус не оказывает. Доктор медицинских наук Ольга Теплякова говорит, что на сегодняшний день не отмечено, что после коронавирусной инфекции учащается заболеваемость артритами, в том числе ревматоидным артритом или системной красной волчанкой.
— Что мы наблюдаем у наших пациентов? С учетом того, что вирус вынуждал людей находиться дома, приводил к гиподинамии, многие пациенты набирают вес, и у них ухудшается дегенеративная патология опорно-двигательного аппарата, — говорит Ольга Теплякова. — То есть усиливаются боли в суставах, боли в спине, просто из-за малоподвижного образа жизни. Но кроме того, вирус имеет такое свойство, что он может проникать и воздействовать на структуры головного мозга. Потеря обоняния и вкуса или их изменение искажает общее восприятие пациента, приводит к депрессивным, тревожным состояниям, поэтому очень много мы видим психосоматических проявлений, которые могут сопровождаться болями в суставах. То есть это не истинные изменения в суставах, а именно боли психосоматического плана, когда пациент начинает чувствовать боль во всем теле. Это то, что типично для постковидного синдрома.
Ольга Теплякова — руководитель Центра клинической ревматологии «Новой больницы», доктор медицинских наук, профессор.
Она отмечает, что когда была рекомендация использовать антибиотики даже при нетяжелом течении коронавирусной инфекции, врачи видели осложнения на опорно-двигательный аппарат после терапии антибиотиками: реактивные артриты, после того, как развивалась антибиотикоассоциированная диарея, аллергические реакции. Но это осложнение терапии, не эффект самого коронавируса.
Режим сна
Невролог Наталия Гурарий говорит, что при коронавирусной инфекции нарушения сна очень часты, это наиболее частая жалоба. Она говорит, что в первое время можно попробовать справиться самостоятельно — нормализовать режим, соблюдать гигиену сна.
— Но если это не дает эффекта — нужно обратиться к врачу. Также нужно обратиться к доктору, если были нарушения и до болезни, но после появились ухудшения — имеет смысл обратиться к неврологу сразу, — советует она. — Самостоятельно никакие препараты принимать не нужно, потому что сначала надо понять что это: истинное нарушение сна, тревожное расстройство. Лечение разное.
Психика
Депрессии, по словам невролога, бывают даже после легкого течения коронавирусной инфекции. Самые настоящие, клинические и опасные для жизни. Психиатр Светлана Полубоярских говорит, что в собственной практике отмечает некоторые особенности расстройств, которые приходят следом за коронавирусом, — как правило, люди сталкиваются с тревогами, паниками. В конце концов эти симптомы (часто идущие об руку с бессонницей) и могут привести к депрессии, если их долго не лечить. Доктор уточняет, что чаще всего ставит диагноз «тревожно-депрессивное расстройство», — то есть у пациентов есть и проявления тревоги, и проявления депрессии.
Как и с другими болезнями, депрессию определяет врач. Обратиться к нему нужно, если заметили, что нарушается качество жизни, не можете справляться со своими обычными рутинными задачами на работе и в семье.
Даже если ни одной из этих жалоб у вас нет, визит к врачу может понадобиться в целях профилактики. В России для перенесших коронавирусную инфекцию сейчас действует программа углубленной диспансеризации. Подробнее о ней читайте в этом материале.