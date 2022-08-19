Говорят, что от ковида нельзя прививаться больше трех раз. Разбираемся, правда ли это
Всемирная организация здравоохранения дала свежие рекомендации по ревакцинации
18 августа ряд СМИ опубликовал новость о том, что прививаться от коронавируса больше трех раз не стоит, ссылаясь на данные Стратегической консультативной группы экспертов (СКГЭ) по иммунизации Всемирной организации здравоохранения. Информация появилась в Сети после пресс-конференции председателя СКГЭ Алехандро Кравиото и публикации заявления группы о передовой практике использования вторых бустерных доз для вакцин против COVID-19. Мы изучили документ и поговорили с экспертами, чтобы разобраться, в чем причина таких рекомендаций.
Стратегическая консультативная группа экспертов, согласно данным на сайте ВОЗ, собирается не реже двух раз в год. Как правило, встречи экспертов случаются чаще, последнее совещание состоялось 11 августа. Тогда же и было разработано заявление, опубликованное 18 августа — в день пресс-конференции. В нем говорится о повторной ревакцинации — то есть четвертой (если первая вакцина двухкомпонентная, а вторая — однокомпонентная) или пятой прививке (если и вакцинация, и ревакцинация проводились двухкомпонентной вакциной). Делать ее рекомендуют тем, кто находится в группе риска.
— Рекомендация направлена на борьбу с пандемией и смертностью среди населения, подверженного высокому риску, но не является общей рекомендацией вакцинировать всё население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте, — цитирует выступление Алехандро Кравиото перед прессой РИА Новости. — Это означает, что это избирательно делается в группах населения, которые, по нашему мнению, подвергаются наибольшему риску.
Александр Соловьев — врач, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт», руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА.
Хотя третья волна вакцинации уже была вынесена в повестку Всемирной организацией здравоохранения, многие врачи отмечают, что глобально в мире она еще толком даже не начиналась.
— Во всем мире сейчас реализована такая схема вакцинации: поставлены две первых дозы (первичная вакцинация) и третья, четвертая дозы — это ревакцинация, — говорит эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. — В принципе, еще даже не подступились к третьей вакцинации. Предполагалось, что третья ревакцинация (то есть пятая доза вакцины) будет уже с обновленным составом, она должна появиться к осени. Если говорить глобально о мире, и о нас в том числе, то еще третьей ревакцинации не было. Возможно, нынешнее заявление — это подготовка к тому, что будет обновленная вакцина, и условно это будет считаться новым туром вакцинации, так как состав будет другой. Может, обусловлено этим.
В документе, который был опубликован на сайте ВОЗ, впрочем ничего не говорится о запрете второго бустера для людей вне групп риска — скорее в нем говорится об очередности получения вакцины. То есть приоритет рекомендуют отдавать тем, кто в группе риска. К группам риска, в частности, относятся пациенты с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми, метаболическими и некоторыми другими хроническими заболеваниями, а также пожилые люди. Остальные также могут получить свою бустерную дозу, просто позже — если вакцина в дефиците.
О дефиците вакцин говорят уже давно. В августе прошлого года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус даже просил приостановить ревакцинацию, объясняя этот шаг потребностью обеспечить вакцинацию не менее 10% населения каждой страны. Сейчас ничего не поменялось — в одних странах обеспеченность вакциной выше, чем в других. Поэтому эксперты и рекомендуют отдавать предпочтение вакцинации тех, для кого риски тяжело заболеть выше.
— Этот документ отражает рекомендации, которые, по мнению панели экспертов, важны в текущий момент, но они не подходят под формальные рейтинги качества доказательств, поскольку исследований не очень много, они разного качества, вакцины тоже разные, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это довольно низкий уровень доказательности, они сами об этом говорят. Смысл в том, что технология, которую мы применяем, должна иметь какую-то пользу. И они говорят, что первичная вакцинация имеет неизмеримо большую пользу относительно второго бустера — в первом случае у нас совсем не было иммунитета и теперь он есть, во втором — мы его повышаем и эффект относительно уже не такой выраженный. К тому же постепенно падает эффективность вакцин в отношении новых штаммов.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
В документе также отмечено, что интервал для второго бустера — не позднее 4–6 месяцев. Крючков говорит, что, несмотря на изменения штаммов, индивидуальный график ревакцинации каждого отдельного человека должен сохраняться. Из новых штаммов сейчас в России активно распространяется омикрон-кентавр — о нем можете почитать здесь. А в этом материале мы рассказывали про новый штамм дельтакрон, который только появился.