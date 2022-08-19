Говорят, что от ковида нельзя прививаться больше трех раз. Разбираемся, правда ли это

— Рекомендация направлена на борьбу с пандемией и смертностью среди населения, подверженного высокому риску, но не является общей рекомендацией вакцинировать всё население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте, — цитирует выступление Алехандро Кравиото перед прессой РИА Новости. — Это означает, что это избирательно делается в группах населения, которые, по нашему мнению, подвергаются наибольшему риску.

Александр Соловьев — врач, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт», руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА.