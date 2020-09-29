Россия выйдет на плато по коронавирусу в ноябре. Хотя еще вчера говорили про октябрь

Россия выйдет на плато по коронавирусу в ноябре
Эксперт Роспотребнадзора дал новый прогноз по заболеваемости
— К концу октября — началу ноября, вероятно, мы выйдем на плато с последующим таким же плавным снижением ежедневных случаев заболевания. Сейчас, по сути, дела отмечается сезонный, вполне прогнозируемый подъем заболеваемости
Еще вчера советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев говорил, что плато будет в начале октября, а далее заболеваемость пойдет на спад.
Он допустил, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики — отсутствие масок в общественных местах. Ранее в Кремле также заявили, что нет нужды вводить дополнительные запреты на федеральном уровне. Тем временем в Москве начали возвращать коронавирусные ограничения — пожилым советуют оставаться дома, сотрудников отправляют на удаленку, а школьников — на длинные каникулы.
Рост заболеваемости в России начался в конце августа,