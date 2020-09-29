Из-за роста больных COVID-19 Москва отправила школьников на длительные каникулы

Кроме того, на период каникул приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации (садики работать продолжат). Отдых детей будет полноценным — дистанта в эти дни не будет. Родителей мэр Москвы попросил объяснить детям, что каникулы следует провести дома или на даче, а гулять только в ближайших парках, а не в торговых центрах.



Будут ли приняты аналогичные меры в регионах — пока не известно, каждый регион самостоятельно принимает решение о том, необходимы ли они, в зависимости от эпидситуации.



Добавим, что с понедельника в столице действует ряд коронавирусных ограничений: людям старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями и беременным рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Работодателям власти посоветовали перевести сотрудников на удаленку.



В Новосибирской области внеплановые каникулы пока не планируются. Точечно отправляют на карантин классы в школах и некоторые вузы (в одном из них студентам разрешили выходить из общежития только на два часа). По данным мэрии Новосибирска, дети преимущественно заражаются дома, а не в школьных коллективах.