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Из-за роста больных COVID-19 Москва отправила школьников на длительные каникулы

Дистанта не будет, а детские садики продолжат работу

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Дети смогут повторять пройденный материал самостоятельно, но обязательных занятий не будет

Дети смогут повторять пройденный материал самостоятельно, но обязательных занятий не будет

Московские школьники отправятся на длинные каникулы из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил с 5 октября отправить на каникулы всех школьников столицы. Вместо недели отдыха, которую обычно дают детям осенью, отдыхать они будут две недели. Причиной такого решения стали ОРВИ и коронавирус.

— По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября, — заявил Сергей Собянин.

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Кроме того, на период каникул приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации (садики работать продолжат). Отдых детей будет полноценным — дистанта в эти дни не будет. Родителей мэр Москвы попросил объяснить детям, что каникулы следует провести дома или на даче, а гулять только в ближайших парках, а не в торговых центрах.

Будут ли приняты аналогичные меры в регионах — пока не известно, каждый регион самостоятельно принимает решение о том, необходимы ли они, в зависимости от эпидситуации.

Добавим, что с понедельника в столице действует ряд коронавирусных ограничений: людям старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями и беременным рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Работодателям власти посоветовали перевести сотрудников на удаленку.

В Новосибирской области внеплановые каникулы пока не планируются. Точечно отправляют на карантин классы в школах и некоторые вузы (в одном из них студентам разрешили выходить из общежития только на два часа). По данным мэрии Новосибирска, дети преимущественно заражаются дома, а не в школьных коллективах.

Как в этом учебном году будут отдыхать школьники Новосибирска — смотрите (и сохраняйте!) календарь каникул.

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