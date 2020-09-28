Новосибирский вуз закрыли из-за заражения ковидом — общежития разрешают покидать только на два часа

Студенты будут учиться по расписанию на платформе Microsoft Teams, для них разработали памятку по организации учебного процесса в удалённом режиме. Для студентов, у которых нет ноутбуков и доступа в интернет, организовали порядка 500 рабочих мест в учебном корпусе филиала РАНХиГС. Также ввели специальные требования для проживающих в общежитиях.

— Разрешён выход не более чем на 2 часа в день во внеучебное время, с 07:15 до 08:00 утра проживающим в общежитиях рекомендовано проводить мониторинг температуры и передавать данные администраторам общежития/на пост охраны, — сообщили в пресс-службе. — К сожалению, невзирая на все профилактические меры (ежедневная термометрия всех преподавателей, сотрудников, студентов, масочный режим, «шахматное» расписание, составленное таким образом, чтобы минимизировать пересекающиеся потоки студентов, смешанный режим обучения, санитайзеры и постоянная обработка помещений), предпринимаемые в институте, есть подтвержденные случаи заболевания.

Число заболевших в вузе не называется.