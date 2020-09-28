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Новосибирский вуз закрыли из-за заражения ковидом — общежития разрешают покидать только на два часа

Студенты РАНХиГСа продолжат обучение в дистанционном формате

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Вуз перевели на дистанционное обучение до <nobr class="_">11 октября</nobr>

Вуз перевели на дистанционное обучение до 11 октября

Сибирский филиал РАНХиГС закрыли из-за коронавируса

В Новосибирске Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (бывший СибАГС) закрыли из-за подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — с сегодняшнего дня студентов перевели на дистанционное обучение.

— В целях профилактики распространения COVID–19 в Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС с 28 сентября 2020 года по 11 октября 2020 года очная, очно-заочная, заочная форма обучения всех направлений подготовки, специальностям — программам бакалавриата, специалитета, магистратуры будет проходить в режиме учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий, — сообщили в пресс-службе вуза.

СЮЖЕТ

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Студенты будут учиться по расписанию на платформе Microsoft Teams, для них разработали памятку по организации учебного процесса в удалённом режиме. Для студентов, у которых нет ноутбуков и доступа в интернет, организовали порядка 500 рабочих мест в учебном корпусе филиала РАНХиГС. Также ввели специальные требования для проживающих в общежитиях.

— Разрешён выход не более чем на 2 часа в день во внеучебное время, с 07:15 до 08:00 утра проживающим в общежитиях рекомендовано проводить мониторинг температуры и передавать данные администраторам общежития/на пост охраны, — сообщили в пресс-службе. — К сожалению, невзирая на все профилактические меры (ежедневная термометрия всех преподавателей, сотрудников, студентов, масочный режим, «шахматное» расписание, составленное таким образом, чтобы минимизировать пересекающиеся потоки студентов, смешанный режим обучения, санитайзеры и постоянная обработка помещений), предпринимаемые в институте, есть подтвержденные случаи заболевания.

Число заболевших в вузе не называется.

В пресс-службе вуза отметили, что нынешняя ситуация не называется карантином, так как это внутренние профилактические меры, а не решение, принятое с участием Роспотребнадзора или других органов.

На прошлой неделе стало известно, что в четырёх новосибирских вузах ковидом заболели 14 студентов. По данным на 25 сентября, в Новосибирске 54 школьных класса закрыли на карантин — мэр Анатолий Локоть сообщил, что дети заразились дома.

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дистанционное обучениекарантинкоронавирус
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