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Новосибирские вузы рассказали, сколько студентов заразилось ковидом с 1 сентября

Больше всего инфицированных оказалось в НГМУ

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В НГМУ также заболел один из преподавателей

В НГМУ также заболел один из преподавателей

В четырёх новосибирских вузах ковидом заболели 14 студентов

Четыре новосибирских вуза рассказали НГС о том, сколько студентов заболело коронавирусом с 1 по 16 сентября. Всего зарегистрировано 14 случаев, также заболел один преподаватель.

В НГУ заразился один студент Института медицины и психологии им. В. Зельмана (в него входят факультеты медицины и психологии). Известно, что заболевший — гражданин России, который не проживал в общежитии. Меры санитарной безопасности были предприняты «согласно действующим методическим рекомендациям Роспотребнадзора». Сейчас на территории НГУ работает обсерватор, его пока не планируют закрывать.

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Среди студентов НГПУ выявили двух заболевших, они оба — граждане России. В вузе проводят генеральную уборку помещений и дезинфекцию, обеззараживают воздух. На входе в вуз сотрудники и студенты обрабатывают руки антисептиками, им измеряют температуру, также в НГПУ соблюдается масочный режим.

Также случаи заболевания выявлены в НГТУ.

— У нас сейчас выявлено пять случаев. Группа, в которой выявлен заболевший, уходит на дистант минимум на 14 дней. Сейчас таких групп три, потому что в других двое студентов с начала сентября не были на занятиях. Студенты, которые контактировали с заболевшим, регулярно осматриваются. Если есть малейшее подозрение, то они тестируются бесплатно. Аналогичная ситуация в общежитиях. Если выявлен студент в общежитии, то комната закрывается, расселяется, все, с кем контактировал студент, тестируются. Проводится дезинфекция в комнате, где он проживал. Сейчас закрыто три группы, потому что двое студентов не были на занятиях с начала сентября, — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

В НГМУ заболели шесть студентов и один преподаватель.

— Инфицированные COVID-19 студенты и сотрудник НГМУ госпитализированы для лечения в профильный стационар. Группы студентов, в которых были выявлены инфицированные, переведены на дистанционное обучение на 14 дней, — сообщили в вузе.

По последним данным, на карантин в Новосибирске закрыты 54 школьных класса. Мэр Анатолий Локоть рассказал, где заразились дети.

На этой неделе Роспотребнадзор рассказал, у кого в НСО нашли антитела к коронавирусу — можете посмотреть на результаты в двух карточках.

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