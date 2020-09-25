Новосибирские вузы рассказали, сколько студентов заразилось ковидом с 1 сентября

Среди студентов НГПУ выявили двух заболевших, они оба — граждане России. В вузе проводят генеральную уборку помещений и дезинфекцию, обеззараживают воздух. На входе в вуз сотрудники и студенты обрабатывают руки антисептиками, им измеряют температуру, также в НГПУ соблюдается масочный режим.



Также случаи заболевания выявлены в НГТУ.