Новосибирские вузы рассказали, сколько студентов заразилось ковидом с 1 сентября

В четырёх новосибирских вузах ковидом заболели 14 студентов
Четыре новосибирских вуза рассказали НГС о том, сколько студентов заболело коронавирусом с 1 по 16 сентября. Всего зарегистрировано 14 случаев, также заболел один преподаватель.
В НГУ заразился один студент Института медицины и психологии им.
Среди студентов НГПУ выявили двух заболевших, они оба — граждане России. В вузе проводят генеральную уборку помещений и дезинфекцию, обеззараживают воздух. На входе в вуз сотрудники и студенты обрабатывают руки антисептиками, им измеряют температуру, также в НГПУ соблюдается масочный режим.
Также случаи заболевания выявлены в НГТУ.
— У нас сейчас выявлено пять случаев. Группа, в которой выявлен заболевший, уходит на дистант минимум на
В НГМУ заболели шесть студентов и один преподаватель.
— Инфицированные COVID-19 студенты и сотрудник НГМУ госпитализированы для лечения в профильный стационар. Группы студентов, в которых были выявлены инфицированные, переведены на дистанционное обучение на
По последним данным, на карантин в Новосибирске закрыты 54 школьных класса. Мэр Анатолий Локоть рассказал, где заразились дети.
На этой неделе Роспотребнадзор рассказал, у кого в НСО нашли антитела к коронавирусу — можете посмотреть на результаты в двух карточках.