У каких новосибирцев нашли антитела к коронавирусу — показываем в двух картинках

Названы результаты тестов новосибирцев на антитела к ковиду
Роспотребнадзор рассказал о результатах теста жителей Новосибирской области, который проводили для определения популяционного иммунитета к ковиду. Выяснилось, что чаще всего антитела находили у людей в возрасте от 14 до
Для тестирования специалисты обследовали
Анализ сдали 388 человек в возрасте от
Выяснилось, что после перенесенного заболевания антитела обнаруживались в 33,3% случаев.
Также исследование показало, как часто у представителей разных профессий находят антитела. Из
У сотрудников сферы бизнеса и образования показатели примерно одинаковые. Специалисты протестировали 61 и
Кроме этого, антитела нашли у
— Коллективный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 совокупного населения Новосибирской области составил 9,04%, — сообщили в Роспотребнадзоре на запрос НГС.
Сегодня,
НГС рассказывал истории новосибирцев, которые нашли у себя антитела к ковиду. Для многих результаты теста стали неожиданными.