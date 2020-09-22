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Тема дняУ каких новосибирцев нашли антитела к COVID-19

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У каких новосибирцев нашли антитела к коронавирусу — показываем в двух картинках

И публикуем список сфер, работники которых чаще всего болели ковидом

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Женщины сдавали тест чаще, чем мужчины

Женщины сдавали тест чаще, чем мужчины

Названы результаты тестов новосибирцев на антитела к ковиду

Роспотребнадзор рассказал о результатах теста жителей Новосибирской области, который проводили для определения популяционного иммунитета к ковиду. Выяснилось, что чаще всего антитела находили у людей в возрасте от 14 до 17 лет.

Для тестирования специалисты обследовали 2728 человек, из них 70,6% — женщины, 29,4% — мужчины.

Анализ сдали 388 человек в возрасте от 1 года до 17 лет, 399 человек — от 18 до 29 лет, 388 человек — от 30 до 39 лет, 391 человек от 40 до 49 лет, 409 человек — от 50 до 59 лет, 379 человек — от 60 до 69 лет и 377 человек старше 70 лет.

Выяснилось, что после перенесенного заболевания антитела обнаруживались в 33,3% случаев.

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Также исследование показало, как часто у представителей разных профессий находят антитела. Из 288 медработников иммунитет обнаружили у 29. В тестировании приняли участие вдвое больше госслужащих — 599 — однако антитела среди них нашли у 28 человек.

У сотрудников сферы бизнеса и образования показатели примерно одинаковые. Специалисты протестировали 61 и 60 человек соответственно, иммунитет выявили у 6 и 5 из них.

Кроме этого, антитела нашли у 6 работников производства из 111 человек. Из 34 человек, чья работа связана с транспортом, иммунитет выявили у двоих. Также тест был положительным у 7 офисных работников из 145, а из 15 представителей творческих профессий антитела нашли у пяти.

— Коллективный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 совокупного населения Новосибирской области составил 9,04%, — сообщили в Роспотребнадзоре на запрос НГС.

Сегодня, 21 сентября, министр здравоохранения НСО сообщил о том, что коронавирусом в регионе заболели более 12,5 тысячи человек. Также стало известно о том, что коронавирусом заболел главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета, он сообщил об этом на своей странице.

НГС рассказывал истории новосибирцев, которые нашли у себя антитела к ковиду. Для многих результаты теста стали неожиданными.

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