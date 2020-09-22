У каких новосибирцев нашли антитела к коронавирусу — показываем в двух картинках

Роспотребнадзор рассказал о результатах теста жителей Новосибирской области, который проводили для определения популяционного иммунитета к ковиду. Выяснилось, что чаще всего антитела находили у людей в возрасте от 14 до 17 лет .



Для тестирования специалисты обследовали 2728 человек , из них 70,6% — женщины, 29,4% — мужчины.