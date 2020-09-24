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«Все случаи заболевания — из дома»: на карантин из-за ковида в Новосибирске закрыли 54 класса

Детей перевели на дистанционное обучение

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Все школьники заразились дома

Все школьники заразились дома

На карантин в Новосибирске из-за ковида закрыли 54 класса

О ситуации с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом в образовательных учреждениях рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— По вчерашней информации, 54 класса переведены на дистанционное образование в связи с тем, что у некоторых школьников либо обнаружен ковид, либо они были контактёрами. По детским садам ситуация: 9 групп закрыто после обнаружения у детей либо они были контактными. Ни одно заведение не явилось очагом, — сообщил Локоть во время пресс-конференции.

Глава города добавил, что в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования нет очагов распространения инфекции.

— Начало учебного года у нас не явилось вспышкой новой волны заболеваемости ковидом, ситуация контролируемая. Все случаи заболевания — из дома, — добавил Анатолий Локоть.

НГС готовил карту школ, в которых классы закрыты на карантин из-за коронавируса или ОРВИ.

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