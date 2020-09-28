В России за сутки выявили больше 8 тысяч случаев коронавируса. Такого не было с середины июня

В России за сутки выявили коронавирус у 8 тысяч человек
В России продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус диагностировали у
Также за минувшие сутки в России зафиксировали 61 летальный исход (накануне — 99),
Рост заболеваемости продолжается уже около месяца, в Минздраве его связывают с формированием осенью новых коллективов, завершением сезона отпусков и увеличением нагрузки на транспорт. Главную обеспокоенность специалистов вызывает массовое «ослабление» режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Об этом сообщал ранее главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
По данным университета Хопкинса, где собирают статистику с других стран, в мире зафиксировано больше 33 млн случаев коронавируса. Лидируют Штаты, где диагноз поставлен более 7 млн человек. На втором месте Индия, где 6 млн случаев коронавируса, на третьем — Бразилия (4,7 млн случаев). Россия в этом рейтинге занимает четвертое место. От коронавируса на планете скончались