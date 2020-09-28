В России за сутки выявили больше 8 тысяч случаев коронавируса. Такого не было с середины июня

В России продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 8135 человек. За восемь тысяч число вновь выявленных случаев перевалило впервые с 16 июня. Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1 159 573 пациентов .



Также за минувшие сутки в России зафиксировали 61 летальный исход (накануне — 99), 2702 человека полностью выздоровели. Всего же с начала пандемии от коронавируса умерли 20 385 человек , выздоровели 945 920 человек .

