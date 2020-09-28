Эксперт Роспотребнадзора заявил, что заболеваемость коронавирусом продолжит расти

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что в ближайшее время заболеваемость еще вырастет. Он уточнил, что рост будет небольшим, но не назвал точные цифры. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение, — отметил он.

По мнению Малеева, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас нет необходимости. Он допустил, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики — отсутствие масок в общественных местах. Ранее в Кремле также заявили, что нет нужды вводить дополнительные запреты на федеральном уровне.