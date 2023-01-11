Неужели я тоже: 10 вещей, которые делает только токсичная мать, — проверьте себя и своих родителей

Интересно, как с годами меняются представления о хороших и плохих матерях. Хорошая мать — та, у которой ребенок опрятно одет, а коса девочки заплетена ровно по центру головы? Или та, что поняла и разрешила самовыражаться, выбрить висок и даже поддержала делом, отвела в парикмахерскую и заплатила за это безобразие? Кажется, многим сейчас ближе второй вариант. Хотя выбор, конечно, за вами. Редакция Городских порталов и наши коллеги из Wday.ru собрали признаки токсичных матерей и объяснили, чем это грозит.
У вас есть признаки токсичной матери, если:
Вы ругаете ребенка за правду. Допустим, малыш совершил ошибку и рассказал вам об этом, не так важно, сознался сам или после вашей подсказки. Но вы всё равно его наказываете. А ведь он поступил смело и честно, признавшись, хоть ему и было нелегко.
Вы применяете наказания при других людях. Неважно, родственники это или случайные свидетели в кафе, наказывать и ругать ребенка при посторонних нельзя. Он будет чувствовать не только вину, но еще стыд и смущение. Вы этого хотели?
Чаще упрекаете, чем поддерживаете. «Ты должен больше времени уделять домашней работе» вместо «Ты такой умница, так стараешься. Надо только чуть-чуть поднажать».
Не планируете качественное время вместе. Вы на кухне готовите ужин, а малыш смотрит телевизор? Очень удобно, два в одном: и пообщались, и дела по хозяйству сделали. Но по-настоящему имеет значение время, когда вы занимаетесь одним делом, которое увлекает и вас, и ребенка, и всё ваше внимание направлено на сына или дочь. Пусть это будет полчаса в день, количество не так важно, как качество.
Часто критикуете и не хвалите за достижения. Такие родители боятся, что ребенок «загордится», поэтому на всякий случай обесценивают заранее все его, пусть и небольшие, достижения. Типичный пример — «Занял второе место? А мог бы первое».
Не пытаетесь понять его. Если вам в голову часто приходит мысль, что ребенок несет какую-то непонятную чепуху, — вы уже на пути токсичного родителя. Конечно, он не серьезно собрался жениться на Маше из третьего подъезда, но сейчас у него появились новые чувства, и он пришел ими поделиться с вами — отнеситесь к ним серьезно. Разве малыш этого не заслуживает?
Рассказываете, а не показываете. Если вы хотите, чтобы ребенок что-то умел, это что-то лучше всего многократно показать на своем примере. Убирался в комнате сам? Активно привлекайте его к уборке, давайте мелкие поручения, хвалите за то, что получилось хорошо для его возраста.
Подаете плохой пример. Если вы разговариваете дома исключительно на повышенных тонах, за обедом не вылезаете из смартфона или, например, курите — очевидно, все эти милые черты вы вскоре увидите в своем подростке. Советуем запастись весомыми аргументами, почему вам можно, а ему нельзя.
Не даете выбора. Даже иллюзия выбора может решить массу проблем. Ребенок не хочет идти в садик? Спросите, какую футболку он хочет туда надеть. Малыш переключится со своего «не хочу». Решая всё за детей, мы забываем спросить, а чего хотят они сами.
Откупаетесь. Дорогие подарки и техника — всё это не для детей, а для вашего чувства вины. Так мы говорим себе — я достаточно хороший родитель, даже если последнее время был слишком занят. Но помните, лучшая инвестиция в будущее ребенка — всё-таки не дорогой телефон, а совместная поездка в интересное место.
Признаки человека, которого не любили родители
«Токсичные родители» — словосочетание, которое буквально ворвалось в нашу жизнь. Если раньше это называлось проблемой отцов и детей, которая вроде как есть у всех, то сейчас вопрос вышел на новый уровень — в интернете полно статей и книг, в которых описываются «токсичные отношения», «родительский абьюз» и результаты присутствия всего этого в нашей жизни. Кому-то проблема кажется чуть ли не выдуманной — мол, дети сейчас растут такими инфантильными, эгоистичными и неблагодарными. Для других подобные взаимоотношения с родственниками стали настоящей трагедией. Вместе с экспертом мы записали, как недолюбленные дети будут вести себя во взрослой жизни.
— Если мама любила как умела и это не соответствует той любви, которая создает комфортную среду для формирования личности, то это еще не значит, что родителю ребенок был безразличен. Все ошибаются, и даже самые идеальные родители неосознанно могут травмировать ребенка неосторожным словом или действием. Более того, бывают разные жизненные ситуации, в которых ребенок может остаться без матери и не познать ее заботу. Когда ребенок рождается, маме не выдается пошаговый план действий и формула любви, но детство всегда неизбежно становится фундаментом формирующейся личности, — объясняет психолог Ангелина Брель.
Недолюбленный ребенок считает себя виноватым в том, что мама его не любит. Он не такой, плохо учится, хулиганит и поэтому не заслуживает родительской любви.
Чувство вины перерастает в неуверенность в своих силах, низкую самооценку, непонимание, за что его можно любить. От этого страдает карьера, ведь человек не верит в свои силы и никогда не станет занимать лидирующую позицию на работе.
Неуверенность мешает и в построении собственной семьи. Такой человек любые положительные действия по отношению к себе воспринимает как проявление любви. Начиная любить за то, что любят его, при этом зачастую становясь жертвами абьюза, ведь непонимание своей ценности не дает им сил выйти из этих разрушительных отношений.
В паре такие люди очень нуждаются в подтверждении своей нужности и значимости. Любое, даже временное охлаждение воспринимается как драма. Они боятся, что их бросят, и поэтому постоянно ревнуют. Когда партнер устает от ежедневных истерик и уходит, для такого недолюбленного взрослого это становится подтверждением — его не любят и никогда не любили. В редких случаях это может даже привести к суициду.
Психолог Ангелина Брель считает — подсознательно мы стремимся повторить те отношения, которые были в нашей родительской семье. Поэтому в теплом и доверительном контакте дети, у которых дома царил холод и разлад, будут всегда искать подвох. Добрые и порядочные люди кажутся скучными и непритягательными. При выборе партнера отдается предпочтение тому, кто будет постоянно устраивать эмоциональные американские горки, провоцируя выброс адреналина.
Привыкнув, что с раннего детства никто не обращал внимания на желания и чувства, недолюбленный человек будет считать в дальнейшем такое отношение нормой. Он не будет заострять внимание на том, что партнер ни во что его не ставит, и не сможет увидеть, где нарушаются границы допустимого, развязывая руки партнеру делать всё, что тот считает нужным.
Если говорить ребенку с детства, что он виноват в том, что вы не состоялись в карьере и личной жизни, а еще на него уходит много денег и времени, а хотелось бы тратить их на себя, — он возьмет все эти слова с собой во взрослую жизнь. Муж загулял, потому что женщина недостаточно хорошая хозяйка и жена; заслуги за проект, над которым человек работал долгое время без сна и отдыха, отдали более шустрому коллеге — так это из-за того, что он недостаточно хорош и вовсе не заслуживает похвалы.
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Как не допустить ошибки на своих детях
Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.
Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чем вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он неправ.
Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь его маленьким победам.
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