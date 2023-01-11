Неужели я тоже: 10 вещей, которые делает только токсичная мать, — проверьте себя и своих родителей

У вас есть признаки токсичной матери, если:

Вы ругаете ребенка за правду. Допустим, малыш совершил ошибку и рассказал вам об этом, не так важно, сознался сам или после вашей подсказки. Но вы всё равно его наказываете. А ведь он поступил смело и честно, признавшись, хоть ему и было нелегко.

Вы применяете наказания при других людях. Неважно, родственники это или случайные свидетели в кафе, наказывать и ругать ребенка при посторонних нельзя. Он будет чувствовать не только вину, но еще стыд и смущение. Вы этого хотели?