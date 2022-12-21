Сразу видно: 5 признаков человека, которого никогда не любили родители — проверьте себя

«Токсичные родители» — словосочетание, которое буквально ворвалось в нашу жизнь. Если раньше это называлось проблемой отцов и детей, которая вроде как есть у всех, то сейчас вопрос вышел на новый уровень — в интернете полно статей и книг, в которых описываются «токсичные отношения», «родительский абьюз» и результаты присутствия всего этого в нашей жизни. Кому-то проблема кажется чуть ли не выдуманной — мол, дети сейчас растут такими инфантильными, эгоистичными и неблагодарными. Для других подобные взаимоотношения с родственниками стали настоящей трагедией. Наши коллеги из Wday.ru вместе с экспертом записали, как недолюбленные дети будут вести себя во взрослой жизни.
— Если мама любила как умела и это не соответствует той любви, которая создает комфортную среду для формирования личности, то это еще не значит, что родителю ребенок был безразличен. Все ошибаются, и даже самые идеальные родители неосознанно могут травмировать ребенка неосторожным словом или действием. Более того, бывают разные жизненные ситуации, в которых ребенок может остаться без матери и не познать ее заботу. Когда ребенок рождается, маме не выдается пошаговый план действий и формула любви, но детство всегда неизбежно становится фундаментом формирующейся личности, — объясняет психолог Ангелина Брель.
Неуверенность в себе
Недолюбленный ребенок считает себя виноватым в том, что мама его не любит. Он не такой, плохо учится, хулиганит и поэтому не заслуживает родительской любви.
Чувство вины перерастает в неуверенность в своих силах, низкую самооценку, непонимание, за что его можно любить. От этого страдает карьера, ведь человек не верит в свои силы и никогда не станет занимать лидирующую позицию на работе.
Неуверенность мешает и в построении собственной семьи. Такой человек любые положительные действия по отношению к себе воспринимает как проявление любви. Начиная любить за то, что любят его, при этом зачастую становясь жертвами абьюза, ведь непонимание своей ценности не дает им сил выйти из этих разрушительных отношений.
Чрезмерная ревность
В паре такие люди очень нуждаются в подтверждении своей нужности и значимости. Любое, даже временное охлаждение воспринимается как драма. Они боятся, что их бросят, и поэтому постоянно ревнуют. Когда партнер устает от ежедневных истерик и уходит, для такого недолюбленного взрослого это становится подтверждением — его не любят и никогда не любили. В редких случаях это может даже привести к суициду.
Выбор «отрицательных» партнеров
Психолог Ангелина Брель считает — подсознательно мы стремимся повторить те отношения, которые были в нашей родительской семье. Поэтому в теплом и доверительном контакте дети, у которых дома царил холод и разлад, будут всегда искать подвох. Добрые и порядочные люди кажутся скучными и непритягательными. При выборе партнера отдается предпочтение тому, кто будет постоянно устраивать эмоциональные американские горки, провоцируя выброс адреналина.
Пренебрежение своими потребностями
Привыкнув, что с раннего детства никто не обращал внимания на желания и чувства, недолюбленный человек будет считать в дальнейшем такое отношение нормой. Он не будет заострять внимание на том, что партнер ни во что его не ставит и не сможет увидеть, где нарушаются границы допустимого, развязывая руки партнеру делать всё, что тот считает нужным.
Привычка винить во всем только себя
Если говорить ребенку с детства, что он виноват в том, что вы не состоялись в карьере и личной жизни. А еще на него уходит много денег и времени, а хотелось бы тратить их на себя — он возьмет все эти слова с собой во взрослую жизнь. Муж загулял, потому что женщина недостаточно хорошая хозяйка и жена; заслуги за проект, над которым человек работал долгое время без сна и отдыха, отдали более шустрому коллеге — так это из-за того, что он недостаточно хорош и вовсе не заслуживает похвалы.
NGS.RU записал три истории людей, которые отреклись от родителей, они полностью прекратили общаться с мамами-тиранами — и уверены, что так жить лучше.
Как не допустить ошибки на своих детях
Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.
Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чем вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он неправ.
Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь за его маленькие победы.
5 неочевидных признаков психических расстройств
Сложные отношения с родителями и современный ритм жизни всё чаще приводят людей в кабинеты психотерапевтов. Но не всех. Многие живут годами с психическими расстройствами и не подозревают об этом, пока не произойдет что-то совсем из ряда вон выходящее. Специально для наших коллег из MarieClaire семейный психолог Ольга Романив рассказала, по каким признакам можно обнаружить у себя проблемы.
Астенический синдром
Определить у себя сбой психики можно по такому симптому, как астения. Она может проявляться слабостью, повышенной утомляемостью, раздражительностью и резкими перепадами настроения. Отличительный признак астении — человек вдруг перестает справляться со своей обычной нагрузкой, это может касаться разных сфер жизни.
Врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы № 1 Дмитрий Капустин замечает, что сейчас часто пациенты акцентируют внимание на усталости и быстрой утомляемости после перенесенной коронавирусной инфекции. Это и есть астенический синдром, при COVID-19 он особенно выражен и длится от нескольких дней до месяца. А в разгар болезни на первый план выходят ведущие симптомы заболевания — кашель, температура, одышка, потеря обоняния.
— Чтобы понять, усталость — это проявление астении после COVID-19 или проявление другого заболевания, необходимо обратить внимание на наличие других симптомов. Например, слабость и бледность кожи могут быть признаками анемии; слабость и загрудинные боли — стенокардии и так далее. Если человек ощущает слабость уже более одного месяца и другие симптомы отсутствуют, это обязательный повод обратиться к врачу и пройти обследование, — уверен Капустин.
Навязчивые состояния
Одним из признаков наличия психического расстройства также являются навязчивые мысли, которые вы гоняете по кругу в своей голове. Если вы боитесь одного и того же, ищете у себя симптомы смертельных заболеваний — это тоже может со временем превратиться в проблему. Если такое случилось с вашим близким, и вы понимаете, что человек уже не совсем адекватно воспринимает реальность и других мыслей у него становится всё меньше, стоит обратить на его поведение внимание и порекомендовать обратиться к специалисту.
Навязчивые состояния — это, например, постоянное мытье рук, бесконечная проверка электроники и техники на предмет выключения, попытки наступать или не наступать на плиты /бордюры / линии на дороге, концентрация на каких-то объектах и считывание закономерностей (например, вы смотрите на часы и попадаете на одно и то же время, к примеру, на 18:15 — эта закономерность кажется вам странной, парадоксальной, вы думаете о том, что у вас есть экстрасенсорные способности либо цифры хотят вам что-то сказать). Такие ситуации, безусловно, являются поводом задуматься.
Ипохондрия
Если вы любитель загуглить симптомы и по форуму поставить себе диагноз, а потом всю ночь думать, что вы смертельно больны, а наутро нестись к врачу и рассказывать все ужасы, которые с вами произошли, у вас, скорее всего, ипохондрия. Такие люди отличаются тем, что не верят врачам, считают, что у всех недостаточно компетенций, чтобы правильно поставить диагноз и наконец вылечить больного.
Десоциализация
Еще одним признаком душевных проблем можно считать потерю интереса к общению. Сужение круга интересов и круга потребностей до минимума: человек будто надевает шоры, чтобы не видеть окружающий мир и людей. Он начинает сторониться социума, избегать встреч со знакомыми. Если вы были таким с самого детства, вряд ли это симптом каких-то проблем, но если раньше вы любили собираться с друзьями и были душой компании, значит пора серьезно задуматься о своем психическом здоровье.
Накопительство
Этот пункт уже скорее относится к крайностям. Здесь не идет речь о коллекционировании или желании купить себе побольше платьев на сезон, чтобы были. Важно увидеть, когда человек начинает тащить в дом то, что ему не нужно, складывать это, несмотря на отсутствие места, и никогда этим не пользоваться — именно такие тревожные звонки уже должны стать поводом для обращения к специалисту.
Но, возможно, всё не так плохо, недавно мы подготовили памятку особенностей, которые скажут о том, что с вами всё в порядке.
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