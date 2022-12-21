Сразу видно: 5 признаков человека, которого никогда не любили родители — проверьте себя

Неуверенность в себе

Недолюбленный ребенок считает себя виноватым в том, что мама его не любит. Он не такой, плохо учится, хулиганит и поэтому не заслуживает родительской любви.

Чувство вины перерастает в неуверенность в своих силах, низкую самооценку, непонимание, за что его можно любить. От этого страдает карьера, ведь человек не верит в свои силы и никогда не станет занимать лидирующую позицию на работе.

Неуверенность мешает и в построении собственной семьи. Такой человек любые положительные действия по отношению к себе воспринимает как проявление любви. Начиная любить за то, что любят его, при этом зачастую становясь жертвами абьюза, ведь непонимание своей ценности не дает им сил выйти из этих разрушительных отношений.