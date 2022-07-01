Проверь себя: 10 признаков психически здорового человека

Здорово ли ваше тело сейчас? А ваша психика? Как вообще понять, что с ментальным здоровьем всё в порядке? «Доктор Питер» рассказал о 10 признаках человека, у которого нет проблем с психикой. Этот список составила доктор философии Карла Шуман.

Вы просыпаетесь по утрам с чувством благодарности

У каждого из нас бывают неудачные дни и трудные времена. Но людей со здоровой психикой отличает возможность каждый день вспоминать хотя бы один повод быть благодарным за что-либо. Если хотите стать более счастливым человеком, постарайтесь перенять эту привычку — и вы увидите, как изменится ваш подход к жизни.