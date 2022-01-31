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Тема дняВ НСО готовят новые ограничения из-за ковида
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Как долго продлится дистант? На вопросы читателей НГС ответит министр образования НСО (присылайте их заранее)

Вы можете прислать свой вопрос заранее через форму или написать его в эфире Instagram

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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук будет отвечать на вопросы в прямом эфире

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук будет отвечать на вопросы в прямом эфире

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Заболеваемость коронавирусом растет огромными темпами, особенно среди школьников. Как долго продлится дистант? При каких условиях его продлят? Сократят ли летние каникулы?

На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире.

Эфир пройдет 2 февраля в 13:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

Свой вопрос вы можете задать через форму ниже.

О том, что детей отправят учиться дома, стало известно еще на прошлой неделе. Мы спросили учителя, учеников и родителей о том, как они относятся к новому переходу на дистант. Их мнения можно почитать здесь.

В Министерстве образования Новосибирской области также рассказывали, как будут работать в ближайшее время детские сады, колледжи и вузы.

В Новосибирской области сегодня зафиксировали резкий прирост заболевших ковидом. За сутки, по данным на 31 января, коронавирус обнаружили более чем у 600 человек. Накануне показатель составил 579.

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