Как долго продлится дистант? На вопросы читателей НГС ответит министр образования НСО (присылайте их заранее)

Заболеваемость коронавирусом растет огромными темпами, особенно среди школьников. Как долго продлится дистант? При каких условиях его продлят? Сократят ли летние каникулы?
На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире.
Эфир пройдет 2 февраля в 13:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.
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О том, что детей отправят учиться дома, стало известно еще на прошлой неделе. Мы спросили учителя, учеников и родителей о том, как они относятся к новому переходу на дистант. Их мнения можно почитать здесь.
В Министерстве образования Новосибирской области также рассказывали, как будут работать в ближайшее время детские сады, колледжи и вузы.
В Новосибирской области сегодня зафиксировали резкий прирост заболевших ковидом. За сутки, по данным на 31 января, коронавирус обнаружили более чем у 600 человек. Накануне показатель составил 579.