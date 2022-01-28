Дистант не для всех: в правительстве НСО уточнили, какие классы останутся на очном обучении

В Новосибирской области на дистанционное обучение отправятся не все классы и не все школы. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Все решения начнут действовать с 31 января на две недели.



— Все малокомплектные школы (менее 100 учеников. — Прим. ред.) будут функционировать в очном режиме. 11-классники будут учиться в очном формате. Мы будем продолжать их экспресс-тестирование, — рассказал Сергей Нелюбов.