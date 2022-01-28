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Дистант не для всех: в правительстве НСО уточнили, какие классы останутся на очном обучении

Новые правила будут введены с 31 января

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На дистанционное обучение отправятся только школьники с <nobr class="_">5-го</nobr> по <nobr class="_">10-й</nobr> класс

На дистанционное обучение отправятся только школьники с 5-го по 10-й класс

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В Новосибирской области на дистанционное обучение отправятся не все классы и не все школы. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Все решения начнут действовать с 31 января на две недели.

— Все малокомплектные школы (менее 100 учеников. — Прим. ред.) будут функционировать в очном режиме. 11-классники будут учиться в очном формате. Мы будем продолжать их экспресс-тестирование, — рассказал Сергей Нелюбов.

На дистанционное обучение отправятся только школьники с 5-го по 10-й класс. Первоклассников должны отправить на дополнительные каникулы. А вот 2–4-е классы будут учиться в очном формате.

Также Сергей Нелюбов озвучил итоги двух экспресс-тестирований, которые проводились в январе. На первом этапе выявили трех заболевших коронавирусом старшеклассников, на втором этапе — 34 положительных ПЦР-тестов.

Коронавирус в России продолжает бить собственные рекорды: 27 января оперштаб сообщил о 88 тысячах новых случаев за сутки. Таких показателей не было с самого начала пандемии. Но сегодня принудительно отправлять всех по домам никто не спешит, одновременно с этим Роспотребнадзор сокращает сроки карантина для контактных, а Минздрав выпускает методичку, которая меняет подход к лечению на дому. Рассказываем, что происходит.

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