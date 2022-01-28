Дистант не для всех: в правительстве НСО уточнили, какие классы останутся на очном обучении

В Новосибирской области на дистанционное обучение отправятся не все классы и не все школы. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Все решения начнут действовать с
— Все малокомплектные школы (менее 100 учеников. — Прим. ред.) будут функционировать в очном режиме.
На дистанционное обучение отправятся только школьники с
Также Сергей Нелюбов озвучил итоги двух экспресс-тестирований, которые проводились в январе. На первом этапе выявили трех заболевших коронавирусом старшеклассников, на втором этапе — 34 положительных ПЦР-тестов.
Коронавирус в России продолжает бить собственные рекорды: