Переведут ли всех школьников Новосибирска на дистанционку? Что об этом говорят в Минобре НСО

В ведомстве добавили, что проводят в некоторых школах тестирования на ковид среди одиннадцатиклассников для того, чтобы из-за роста заболеваемости не переводить всех учеников в Новосибирске на дистанционку.

— Тестирование рассматривается как гарантия того, что не придется массово переводить все школы на дистанционное обучение, оно проводится в рамках подготовки дополнительных предложений по профилактическим мерам, сдерживающим рост новых заболеваний. Раннее выявление заболевших также позволяет снижать нагрузку на медицинские учреждения и на врачей, — цитирует пресс-служба регионального Минобра заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина.