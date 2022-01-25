Переведут ли всех школьников Новосибирска на дистанционку? Что об этом говорят в Минобре НСО

В Новосибирске из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ среди школьников закрывать классы и учреждения будут пока только точечно — по постановлениям регионального Роспотребнадзора.
Сегодня стало известно, что в Новосибирской области уже перевели 11 школ на дистанционное обучение из-за эпидситуации, а первоклассников двух школ отправили на каникулы.
В Министерстве образования Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что решения о карантине в классах и школах принимает Роспотребнадзор, исходя из количества заболевших в отдельных учреждениях. Перевод детей на всеобщее дистанционное обучение сейчас не обсуждается. Но ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди школьников находится на контроле и постоянно оценивается и обсуждается на совещаниях.
В ведомстве добавили, что проводят в некоторых школах тестирования на ковид среди одиннадцатиклассников для того, чтобы из-за роста заболеваемости не переводить всех учеников в Новосибирске на дистанционку.
— Тестирование рассматривается как гарантия того, что не придется массово переводить все школы на дистанционное обучение, оно проводится в рамках подготовки дополнительных предложений по профилактическим мерам, сдерживающим рост новых заболеваний. Раннее выявление заболевших также позволяет снижать нагрузку на медицинские учреждения и на врачей, — цитирует пресс-служба регионального Минобра заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина.
Вчера вечером стало известно, что школу