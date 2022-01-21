Одиннадцатиклассников массово тестируют на ковид: 11 фото из новосибирской школы

В лицее
— Экспресс-тест позволяет оперативно выявить новые случаи. И если они подтвердятся в лабораторном исследовании, нужно прервать эти цепочки распространения инфекций. Чтобы в организованном детском коллективе было как можно меньше случаев заболевания, — рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.
Как объясняет замминистра образования, тестирование никак не связано с ЕГЭ, хотя и школьники, и учителя волнуются из-за экзаменов. Как уточнила директор лицея Галина Соломеева, в прошлом году в городе некоторые классы отправили на карантин во время ЕГЭ.
— Перед ЕГЭ не хочется болеть. Иначе придется сдавать в дополнительный день, — рассказал одиннадцатиклассник Никита.
Директор школы рассказала, что за время пандемии в школе не было вспышек, но периодически приходится отправлять классы на карантин.
— Вспышек у нас не было, но заболевания единичные есть. Если в прошлом году болели учителя, то в этом году больше дети болеют. Вот сейчас в восьмых классах болеют, — поделилась директриса школы.
Вакцину от ковида для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в конце прошлого года внесли в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Однако это не сделало ее обязательной для всех без исключения. В Минздраве ответили на вопросы об этом обеспокоенных родителей: принудительно прививку не сделают.