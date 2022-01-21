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Одиннадцатиклассников массово тестируют на ковид: 11 фото из новосибирской школы

Это второе тестирование после новогодних каникул

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Учеников этой школы на ковид тестируют уже второй раз после Нового года

Учеников этой школы на ковид тестируют уже второй раз после Нового года

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В лицее № 136 21 января учеников 11-х классов протестировали на коронавирус. Сегодня тестирование проходит во всех школах города, где есть 11 классы. Так региональное министерство образования хочет предотвратить распространение коронавируса в школах. Это уже второе массовое тестирование после новогодних каникул, но в первый раз тестировали выборочно.

— Экспресс-тест позволяет оперативно выявить новые случаи. И если они подтвердятся в лабораторном исследовании, нужно прервать эти цепочки распространения инфекций. Чтобы в организованном детском коллективе было как можно меньше случаев заболевания, — рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Как объясняет замминистра образования, тестирование никак не связано с ЕГЭ, хотя и школьники, и учителя волнуются из-за экзаменов. Как уточнила директор лицея Галина Соломеева, в прошлом году в городе некоторые классы отправили на карантин во время ЕГЭ.

— Перед ЕГЭ не хочется болеть. Иначе придется сдавать в дополнительный день, — рассказал одиннадцатиклассник Никита.

Директор школы рассказала, что за время пандемии в школе не было вспышек, но периодически приходится отправлять классы на карантин.

— Вспышек у нас не было, но заболевания единичные есть. Если в прошлом году болели учителя, то в этом году больше дети болеют. Вот сейчас в восьмых классах болеют, — поделилась директриса школы.

Всего в лицее <nobr class="_">№ 136</nobr> 47 одиннадцатиклассников. 21 января им проводили экспресс-тестирование. Если бы такой тест показал положительный результат, то школьников бы отправили на ПЦР-тест

Всего в лицее № 136 47 одиннадцатиклассников. 21 января им проводили экспресс-тестирование. Если бы такой тест показал положительный результат, то школьников бы отправили на ПЦР-тест

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Около 8 тысяч школьников протестируют в этот раз

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Когда будет следующее тестирование, в Министерстве образования не знают. Сейчас они смотрят на результат этих тестирований

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В лицее <nobr class="_">№ 136</nobr> уже бывали случаи, что детей отправляли на карантин

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Экспресс-тест делается за 15 минут

Экспресс-тест делается за 15 минут

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В лицее № 136 в двух одиннадцатых классах заболевших коронавирусом не оказалось

В лицее № 136 в двух одиннадцатых классах заболевших коронавирусом не оказалось

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Вакцину от ковида для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в конце прошлого года внесли в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Однако это не сделало ее обязательной для всех без исключения. В Минздраве ответили на вопросы об этом обеспокоенных родителей: принудительно прививку не сделают.

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