Одиннадцатиклассников массово тестируют на ковид: 11 фото из новосибирской школы

Как объясняет замминистра образования, тестирование никак не связано с ЕГЭ, хотя и школьники, и учителя волнуются из-за экзаменов. Как уточнила директор лицея Галина Соломеева, в прошлом году в городе некоторые классы отправили на карантин во время ЕГЭ.

— Перед ЕГЭ не хочется болеть. Иначе придется сдавать в дополнительный день, — рассказал одиннадцатиклассник Никита.



Директор школы рассказала, что за время пандемии в школе не было вспышек, но периодически приходится отправлять классы на карантин.

— Вспышек у нас не было, но заболевания единичные есть. Если в прошлом году болели учителя, то в этом году больше дети болеют. Вот сейчас в восьмых классах болеют, — поделилась директриса школы.