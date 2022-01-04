Детскую вакцину от ковида внесли в календарь прививок. Теперь она обязательная?

Вакцину от ковида для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в конце прошлого года внесли в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Однако это не сделало ее обязательной для всех без исключения. В Минздраве ответили на вопросы об этом обеспокоенных родителей: принудительно прививку не сделают.
— Приказом Минздрава России специально установлено, что вакцинация от COVID-19 подростков проводится исключительно добровольно и исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя, — пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Впрочем, мнение родителей будут спрашивать все-таки не в каждом случае — по закону, с 15 лет подростки дают письменное добровольное информированное согласие на медицинские манипуляции самостоятельно. За детей от 12 до 14 лет этот документ подписывают родители или законные представители. Для детей до 12 лет препарата пока нет, но его будут разрабатывать — подумать о вакцине для малышей от двух лет поручил Владимир Путин.
Первые партии детской вакцины от коронавируса «Спутник М» вышли в гражданский оборот в конце декабря. Разрабатывал препарат, как и другие «Спутники», НИЦ Гамалеи. Главный научный сотрудник центра, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснял Сети городских порталов, что это та же самая вакцина, что и «Спутник V», только менее концентрированная.
— Она абсолютно такая же, в таком же объеме, но в меньшей дозе. То есть там концентрация меньше в пять раз — потому что дети очень восприимчивы к этим антигенам, они хорошо образуют антитела, им можно давать меньшую дозу, — рассказал Альтштейн.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
Соответственно, противопоказания и побочки тоже схожи со «Спутниками» для взрослых — нельзя прививать при температуре и аллергии, а после вакцинации может быть недомогание. Подробнее о побочных явлениях после прививки «Спутник М» мы писали в этом материале.
Ранее президент России на одном из совещаний с членами правительства также заявлял, что вакцинация должна быть добровольной.
— Вообще, в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными, тем более для детей. <...> Во всяком случае они просто должны у нас быть в наличии, — заявил Путин. — Поэтому я прошу Правительство уделить этому должное внимание, соответствующим образом и в нужные, отведенные для этой работы сроки всё профинансировать, проследить, как идет работа, и поддержать специалистов, которые этим занимаются.
Для взрослых вакцинация тоже остается добровольной. Есть люди, считающие, что введение QR-кодов принуждает к вакцинации, однако о детских QR-кодах пока речи не шло. Для взрослых их пока тоже вводят на региональных уровнях, федеральный закон был принят Госдумой только в первом чтении, и пока его дальнейшая судьба обсуждается. О том, как сейчас действуют QR-коды, мы писали в этом материале.