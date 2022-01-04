Детскую вакцину от ковида внесли в календарь прививок. Теперь она обязательная?

Впрочем, мнение родителей будут спрашивать все-таки не в каждом случае — по закону, с 15 лет подростки дают письменное добровольное информированное согласие на медицинские манипуляции самостоятельно. За детей от 12 до 14 лет этот документ подписывают родители или законные представители. Для детей до 12 лет препарата пока нет, но его будут разрабатывать — подумать о вакцине для малышей от двух лет поручил Владимир Путин.



Первые партии детской вакцины от коронавируса «Спутник М» вышли в гражданский оборот в конце декабря. Разрабатывал препарат, как и другие «Спутники», НИЦ Гамалеи. Главный научный сотрудник центра, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснял Сети городских порталов, что это та же самая вакцина, что и «Спутник V», только менее концентрированная.

— Она абсолютно такая же, в таком же объеме, но в меньшей дозе. То есть там концентрация меньше в пять раз — потому что дети очень восприимчивы к этим антигенам, они хорошо образуют антитела, им можно давать меньшую дозу, — рассказал Альтштейн.