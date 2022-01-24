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Тема дняЕще одну школу переведи на дистанционку
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«Много заболевших детей». Еще одну школу в Новосибирске перевели на дистанционку

Родителей предупредили, что в новом режиме учреждение будет работать с завтрашнего дня

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Дети будут учиться из дома до 1 февраля

Дети будут учиться из дома до 1 февраля

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Школа № 52 в Октябрьском районе Новосибирска переходит на дистанционный формат обучения. Об этом в редакцию НГС написала мама двух учеников.

— Уважаемые родители, с завтрашнего дня школа работает дистанционно. Много заболевших детей. До 1 февраля. Задания дети должны смотреть в электронном журнале, — такое сообщение получили родители школьников.

В самом учреждении информацию о переходе на дистанционку подтвердили, объяснив, что болеет слишком много школьников.

Сегодня утром стало известно, что три школы перевели на дистант из-за ковида — № 41, 175 и 207. Кроме того, из-за высокой заболеваемости ОРВИ дистанционно учатся в школе № 34.

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