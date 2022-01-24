«Много заболевших детей». Еще одну школу в Новосибирске перевели на дистанционку

Школа № 52 в Октябрьском районе Новосибирска переходит на дистанционный формат обучения. Об этом в редакцию НГС написала мама двух учеников.
— Уважаемые родители, с завтрашнего дня школа работает дистанционно. Много заболевших детей. До 1 февраля. Задания дети должны смотреть в электронном журнале, — такое сообщение получили родители школьников.
В самом учреждении информацию о переходе на дистанционку подтвердили, объяснив, что болеет слишком много школьников.
Сегодня утром стало известно, что три школы перевели на дистант из-за ковида —