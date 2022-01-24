24 января понедельник
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 3/10
usd 76.69
eur 86.91
Тема дняСкончался сотрудник СГК с тяжкими ожогами
Все новости
Все новости

Учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за ковида в Новосибирске

В одной школе дети учатся удаленно из-за ОРВИ

6 365
21Обсудить

Поделиться

На прошлой неделе тесты на ковид прошли более 6000 школьников

На прошлой неделе тесты на ковид прошли более 6000 школьников

Поделиться

В Новосибирске еще две школы перевели на дистанционное обучение. Ранее в городе по этой причине в городе ушли на удаленку ученики школы № 207.

— Ковид у 174 школьников, 170 классов на дистанте, три школы полностью переведены на дистанционный режим — № 41, № 175 и № 207, — рассказал сегодня, 24 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания.

Также на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ перевели школу № 34.

На прошлой неделе в Новосибирске повторно протестировали на коронавирус 6040 учеников 11-х классов в 174 школах. У 34 из них выявили положительный или сомнительный результат теста.

В конце прошлой недели стало известно, что в Новосибирске нашли первых заразившихся штаммом омикрон. НГС поговорил с экспертом и выяснил, как распознать вирус и почему дети из-за него болеют тяжелее.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

карантиншколадистанционка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter