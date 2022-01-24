Учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за ковида в Новосибирске

В Новосибирске еще две школы перевели на дистанционное обучение. Ранее в городе по этой причине в городе ушли на удаленку ученики школы
— Ковид у 174 школьников, 170 классов на дистанте, три школы полностью переведены на дистанционный режим —
Также на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ перевели школу
На прошлой неделе в Новосибирске повторно протестировали на коронавирус 6040 учеников 11-х классов в 174 школах. У 34 из них выявили положительный или сомнительный результат теста.
В конце прошлой недели стало известно, что в Новосибирске нашли первых заразившихся штаммом омикрон. НГС поговорил с экспертом и выяснил, как распознать вирус и почему дети из-за него болеют тяжелее.