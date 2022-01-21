В Новосибирске целую школу перевели на дистанционное обучение из-за эпидемиологической ситуации

В Новосибирске всех учеников школы
— В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и КОВИД с 24 по 30 января включительно в школе будет организовано дистанционное обучение в соответствии с расписанием. Предварительно, 31.01.22 выходим с карантина, — говорится в тексте сообщения.
Корреспонденту НГС удалось дозвониться до школы. Там информацию о переводе учеников на дистанционный формат обучения подтвердили, но причины называть отказались.
В минувший вторник, 18 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку. В новосибирских школах объяснили, что пока учеников не планируется переводить на дистанционное обучение.