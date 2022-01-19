Введут ли дистант или внеплановые каникулы для школьников из-за заявлений Мишустина? Ответ Минобра НСО

В Новосибирской области не планируют переводить массово школьников на дистанционное обучение. Также пока не обсуждается вопрос о внеплановых каникулах. Об этом корреспонденту НГС рассказали в Министерстве образования Новосибирской области.
Вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно. Распространение коронавируса также может вызвать введение и новых ограничений — такие решения должны приниматься на местах.
В Министерстве образования Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что переведение детей на всеобщее дистанционное обучение сейчас не обсуждается. В ведомстве рассказали, что на удаленку сейчас переводятся классы только по распоряжению Роспотребнадзора региона, если среди учеников выявляется коронавирус. Также не стоит пока и вопрос о внеплановых каникулах.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти, а власти в очередной раз обсуждают меры, которые могли бы ее остановить. Снова вспомнили про удаленку — вернуть ее предложил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 18 января. Кто пойдет на нее и сколько за это должны платить, вы можете узнать здесь.
Ранее Роспотребнадзор РФ сообщил, что «омикрон» передается в 7 раз быстрее, чем предыдущий вариант коронавируса — «дельта».