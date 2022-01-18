Мишустин призвал отправить всех на удаленку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно.
Об этом он заявил на совещании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
— Хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому числу госпитализированных больных. А именно госпитализация сегодня — это основной показатель опасности вируса, — заявил глава кабмина. — Пока мы не наблюдаем такой доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с «дельтой». Тем не менее, нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий.
Кроме того, в ближайшее время стоит ожидать отмены некоторых запланированных крупных мероприятий. Так, в правительстве уже решили перенести на более поздний срок Российский инвестиционный форум.
— Сегодня главы регионов должны быть на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры по противодействию распространению вируса, — сказал Михаил Мишустин. — В этой связи правительством приняло решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. А сейчас руководителям субъектов РФ важно активизировать работу. Это касается организации деятельности медицинских учреждений, службы скорой помощи и горячих телефонных линий. Нужно сделать всё возможное для защиты наших людей.
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, новый штамм коронавируса на сегодняшний день зарегистрирован уже в половине регионов России. В стране, по информации вице-премьера РФ, официально выявлено 1682 случая заражения «омикроном», «но их значительно больше».