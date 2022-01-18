Мишустин призвал отправить всех на удаленку

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, новый штамм коронавируса на сегодняшний день зарегистрирован уже в половине регионов России. В стране, по информации вице-премьера РФ, официально выявлено 1682 случая заражения «омикроном», «но их значительно больше».