18 января вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 76.04
eur 86.86
СрочноМишустин призвал отправить работников на удалёнку
Все новости
Все новости

Мишустин призвал отправить всех на удаленку

Причина всё та же — коронавирус

7 425
69Обсудить

Поделиться

Даты ухода на удаленку пока не уточняются

Даты ухода на удаленку пока не уточняются

Поделиться

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно.

Об этом он заявил на совещании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

— Хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому числу госпитализированных больных. А именно госпитализация сегодня — это основной показатель опасности вируса, — заявил глава кабмина. — Пока мы не наблюдаем такой доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с «дельтой». Тем не менее, нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий.

Кроме того, в ближайшее время стоит ожидать отмены некоторых запланированных крупных мероприятий. Так, в правительстве уже решили перенести на более поздний срок Российский инвестиционный форум.

— Сегодня главы регионов должны быть на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры по противодействию распространению вируса, — сказал Михаил Мишустин. — В этой связи правительством приняло решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. А сейчас руководителям субъектов РФ важно активизировать работу. Это касается организации деятельности медицинских учреждений, службы скорой помощи и горячих телефонных линий. Нужно сделать всё возможное для защиты наших людей.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, новый штамм коронавируса на сегодняшний день зарегистрирован уже в половине регионов России. В стране, по информации вице-премьера РФ, официально выявлено 1682 случая заражения «омикроном», «но их значительно больше».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

удаленкакоронавирусковид
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter