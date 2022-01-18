Роспотребнадзор: «омикрон» передается в 7 раз быстрее, чем предыдущий вариант коронавируса

Ранее мы рассказывали, что новосибирский «Вектор» оценил жизнеспособность «омикрона» на разных поверхностях и узнал, что быстрее всего он становится менее заразным на керамике. В Новосибирской области пока не обнаружен «омикрон», но его зарегистрировали уже в разных регионах Сибири, в том числе в Омской области и Хакасии.