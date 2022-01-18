Роспотребнадзор: «омикрон» передается в 7 раз быстрее, чем предыдущий вариант коронавируса

Роспотребнадзор РФ сообщил, что «омикрон» передается в 7 раз быстрее, чем предыдущий вариант коронавируса — «дельта».
— У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче: по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6–8 дней. Человек, заболевший «омикроном», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования, — обобщили имеющиеся данные об этом варианте коронавируса в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы «омикроном», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция — с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.
В зоне риска находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, не имеющие иммунной защиты. И по сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным, уточнили в Роспотребнадзоре.
— Механизмы передачи штамма «омикрон» такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих. В связи с более высокой заразностью штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает, — предупредили в Роспотребнадзоре.
Ранее мы рассказывали, что новосибирский «Вектор» оценил жизнеспособность «омикрона» на разных поверхностях и узнал, что быстрее всего он становится менее заразным на керамике. В Новосибирской области пока не обнаружен «омикрон», но его зарегистрировали уже в разных регионах Сибири, в том числе в Омской области и Хакасии.