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Новые случаи заражения «омикроном» в Сибири: штамм нашли еще в двух регионах

Ранее «омикрон» уже находили в Иркутской области и Тыве

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На территории Сибири выявлены еще 9 случаев заражения «омикроном»

На территории Сибири выявлены еще 9 случаев заражения «омикроном»

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В Сибири зарегистрированы новые случаи заражения штаммом «омикрон». О гражданах, заразившихся новым штаммом ковида, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев у себя в телеграм-канале.

— За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме.

Еще четыре случая «омикрона» выявлены на территории Бурятии.

— Трое взрослых и один подросток 15 лет. Все жители нашей республики. При установлении эпиданамнеза все эти граждане, так скажем, отрицают выезды за пределы республики и, соответственно, за границу, — сообщил сегодня, 17 января, местный Роспотребнадзор.

Подросток получает лечение на дому, еще один заразившийся — в стационаре. По остальным двум информация пока уточняется.

В Новосибирской области подтвержденных случаев заражения «омикроном», по данным на 13 января, нет. Корреспондент НГС направил новый запрос в Управление Роспотребнадзора.

В январе новый штамм ковида выявили на территории Иркутской области (двое детей) и Тыве (двое взрослых заболевших). Об «омикроне» сообщали в правительстве этих двух регионов.

СЮЖЕТ

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В Новосибирске создана и проходит регистрацию тест-система, которая выявляет «омикрон»-штамм. Над созданием теста работает в том числе резидент Новосибирского биотехнопарка — компания «Современные лабораторные технологии».

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