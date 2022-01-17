Новые случаи заражения «омикроном» в Сибири: штамм нашли еще в двух регионах

В Сибири зарегистрированы новые случаи заражения штаммом «омикрон». О гражданах, заразившихся новым штаммом ковида, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев у себя в телеграм-канале.
— За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме.
Еще четыре случая «омикрона» выявлены на территории Бурятии.
— Трое взрослых и один подросток 15 лет. Все жители нашей республики. При установлении эпиданамнеза все эти граждане, так скажем, отрицают выезды за пределы республики и, соответственно, за границу, — сообщил сегодня,
Подросток получает лечение на дому, еще один заразившийся — в стационаре. По остальным двум информация пока уточняется.
В Новосибирской области подтвержденных случаев заражения «омикроном», по данным на
В январе новый штамм ковида выявили на территории Иркутской области (двое детей) и Тыве (двое взрослых заболевших). Об «омикроне» сообщали в правительстве этих двух регионов.
В Новосибирске создана и проходит регистрацию тест-система, которая выявляет «омикрон»-штамм. Над созданием теста работает в том числе резидент Новосибирского биотехнопарка — компания «Современные лабораторные технологии».