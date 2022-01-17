Ученые из Новосибирска создали тест-систему для выявления «омикрон»-штамма коронавируса

В Новосибирске создана и проходит регистрацию тест-система, которая выявляет «омикрон»-штамм. Над созданием теста работали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, резидент Новосибирского биотехнопарка — компания «Современные лабораторные технологии» и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени
Один из разработчиков, молекулярный биолог и директор компании «Современные лабораторные технологии» Евгений Печковский заявил, что новые тест-системы будут дороже используемых сегодня. Разница в цене составит 20–30%. Но при этом новые тест-системы могут оказаться выгоднее для пациента, поскольку не потребуется делать два теста — на «омикрон» и другие штаммы коронавируса.
— Новый тест — так называемый мультиплекс. Система проверяет один образец сразу по двум каналам: по одному мы выявляем, есть ли генетический материал коронавируса, по другому — соответствует ли он штамму «омикрон». Исследование занимает 1 час 25 минут. Мы добавили еще фермент и новые зонды, ориентированные на специфичное выявление трех из десяти мутаций, свойственных исключительно «омикрон»-штамму. Это, конечно же, повлияло на себестоимость медицинского изделия. Мы ожидаем, что тест будет на 20–30% дороже, чем простой тест на коронавирус, — сказал Печковский.
Ученый предположил, что новая тест-система должна оказаться дешевле системы ФМБА, появление которой также ожидают.
15 января стало известно о первых заболевших штаммом новой коронавирусной инфекции «омикрон».